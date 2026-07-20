Долар і євро подорожчають: офіційний курс валюти в Україні на 21 липня
Нацбанк встановив офіційний курс валюти на вівторок, 21 липня. Долар і євро дещо подорожчають для українців.
Офіційний курс валюти в Україні
За даними Нацбанку, офіційний курс долара США 20 липня становив 44,66 гривні, тобто ціна американської валюти збільшилася на 5 копійок проти 17 липня. Офіційний курс євро був 51,05 гривні, отже впав на 11 копійок.
Натомість уже 21 липня курс валюти буде таким:
- долар – 44,70 гривні (+4 копійки);
- євро – 51,09 гривні (+4 копійки).
До слова, чинний рекорд ціни в Україні американська валюта встановила 11 червня – 44,97 гривні за курсом Нацбанку, тоді як європейська сягнула свого максимуму 16 червня – 52,03 гривні.
Однак ще станом на вечір 20 липня готівковий курс долара був таким:
- за даними 24 Каналу, у банках купівля в середньому була по 44,43 гривні, а продаж – по 44,93 гривні;
- на чорному ринку – купівля та продаж у середньому були по 44,75 гривні;
- в обмінниках купівля в середньому була по 44,24 гривні, а продаж – по 44,78 гривні.
В останню декаду липня ситуація на ринку має шанси залишатися стабільною, адже Нацбанк і надалі дотримуватиметься режиму "керованої гнучкості", виходячи на міжбанк з інтервенціями.
Водночас експерти очікують, що обсяг таких операцій навряд чи перевищить 850 мільйонів доларів цього тижня, що залишається "прийнятним" показником для підтримки курсової стабільності.