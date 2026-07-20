Долар і євро подорожчають: офіційний курс валюти в Україні на 21 липня

Нацбанк встановив офіційний курс валюти на вівторок, 21 липня. Долар і євро дещо подорожчають для українців.

Офіційний курс валюти в Україні

За даними Нацбанку, офіційний курс долара США 20 липня становив 44,66 гривні, тобто ціна американської валюти збільшилася на 5 копійок проти 17 липня. Офіційний курс євро був 51,05 гривні, отже впав на 11 копійок.

Натомість уже 21 липня курс валюти буде таким:

долар – 44,70 гривні (+4 копійки);

євро – 51,09 гривні (+4 копійки).

До слова, чинний рекорд ціни в Україні американська валюта встановила 11 червня – 44,97 гривні за курсом Нацбанку, тоді як європейська сягнула свого максимуму 16 червня – 52,03 гривні.

Однак ще станом на вечір 20 липня готівковий курс долара був таким:

за даними 24 Каналу , у банках купівля в середньому була по 44,43 гривні , а продаж – по 44,93 гривні ;

, у банках купівля в середньому була по , а продаж – по ; на чорному ринку – купівля та продаж у середньому були по 44,75 гривні ;

по ; в обмінниках купівля в середньому була по 44,24 гривні, а продаж – по 44,78 гривні.

Водночас готівковий курс євро ввечері 20 липня становив: у банках – купівля в середньому була по 50,84 гривні , а продаж – по 51,49 гривні ;

, а продаж – по ; на чорному ринку – купівля в середньому була по 51,22 гривні , а продаж – по 51,32 гривні ;

по , а продаж – по ; в обмінниках – купівля в середньому була по 50,95 гривні, а продаж – по 51,56 гривні.

В останню декаду липня ситуація на ринку має шанси залишатися стабільною, адже Нацбанк і надалі дотримуватиметься режиму "керованої гнучкості", виходячи на міжбанк з інтервенціями.

Водночас експерти очікують, що обсяг таких операцій навряд чи перевищить 850 мільйонів доларів цього тижня, що залишається "прийнятним" показником для підтримки курсової стабільності.