Курс долара на наступний тиждень: яку ціну встановив НБУ на 2 листопада

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Який офіційний курс валюти в Україні

За оновленими даними Нацбанку, у понеділок, 2 листопада, офіційний курс валюти для українців буде таким:

долар США – 45,35 гривні (тобто -18 копійок проти 30 жовтня);

(тобто -18 копійок проти 30 жовтня); євро – 50,68 гривні (тобто без змін проти 30 жовтня).

Цікаво, що чинний історичний максимум долар встановив 28 жовтня, подорожчавши до 45,60 гривні за офіційним курсом. Натомість євро сягнув рекордних 52,25 гривні ще наприкінці літа, 24 серпня.

Скільки коштує валюта в банках

За даними 24 Каналу , станом на вечір 30 жовтня купівля долара в банках обходиться в середньому по 45,31 гривні (-9 копійок), а продаж – по 46,01 гривні (-6 копійок).

, станом на вечір 30 жовтня купівля долара в банках обходиться в середньому по (-9 копійок), а продаж – по (-6 копійок). Купівля євро проходить по 50,59 гривні (-2 копійки), а продаж – по 51,41 гривні (без змін).

Що з вартістю на чорному ринку

Купівля долара на чорному ринку, як повідомляє сайт "Мінфін", у середньому обходиться по 46,45 гривні (+5 копійок), а продаж – по 46,51 гривні (+9 копійок).

(+5 копійок), а продаж – по (+9 копійок). Натомість купівля євро проходить по 51,53 гривні (+4 копійки), а продаж – по 51,79 гривні (+9 копійок).

Який курс в обмінниках

За даними finance.ua, долари обмінні пункти купують у середньому по 45,79 гривні (+8 копійок), а продають – по 46,59 гривні (-9 копійок).

(+8 копійок), а продають – по (-9 копійок). Євро купують по 51,24 гривні (-2 копійки), а продають – по 51,92 гривні (-12 копійок).

Нагадаємо, раніше в коментарі 24 Каналу директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий розповів, що в листопаді на курсову динаміку впливатимуть прискорення інфляції та наслідки війни. Через російські обстріли, пошкодження підприємств і логістичні труднощі бізнес змушений нести додаткові витрати, що зрештою позначається на цінах.

Окремим чинником експерт назвав психологічну невизначеність. Побоювання за збереження заощаджень можуть спонукати українців купувати іноземну валюту навіть за відсутності об'єктивних економічних причин для цього.