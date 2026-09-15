Офіційний курс валюти в Україні

За оновленими даними Нацбанку, у середу, 16 вересня, офіційний курс валюти для українців буде таким:

долар США – 44,64 гривні (тобто +2 копійки проти 15 вересня);

(тобто +2 копійки проти 15 вересня); євро – 51,51 гривні (тобто -1 копійка проти 15 вересня).

Цікаво, що влітку обидві валюти оновили історичні максимуми в Україні. Долар 11 червня подорожчав до рекордних 44,98 гривні за офіційним курсом, а євро 24 серпня сягнуло 52,25 гривні.

Скільки коштує валюта в банках

За даними 24 Каналу , станом на вечір 15 вересня купівля долара в банках обходиться в середньому по 44,43 гривні (+6 копійок), а продаж по 44,92 гривні (+4 копійки).

, станом на вечір 15 вересня купівля долара в банках обходиться в середньому по (+6 копійок), а продаж по (+4 копійки). Купівля євро проходить по 51,31 гривні (-3 копійки), а продаж – по 51,95 гривні (-4 копійки).

Що з вартістю на чорному ринку

Купівля долара на чорному ринку, як повідомляє сайт "Мінфін", в середньому обходиться по 44,87 гривні (+2 копійки), а продаж – по 44,95 гривні (+6 копійок).

(+2 копійки), а продаж – по (+6 копійок). Натомість купівля євро проходить по 51,83 гривні (+3 копійки), а продаж – по 52 гривні (-2 копійки).

Який курс в обмінниках

За даними finance.ua, долари обмінні пункти купують у середньому по 44,40 гривні (-1 копійка), а продають – по 44,82 гривні (-6 копійок).

(-1 копійка), а продають – по (-6 копійок). Євро купують по 51,61 гривні (-7 копійок), а продають – по 52,20 гривні (-1 копійка).

Раніше в коментарі 24 Каналу член правління та директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганна Золотько попереджала, що на тижні ситуація може стати динамічнішою. Однією з ключових дат стане 16 вересня, коли Федеральна резервна система США оголосить рішення щодо процентної ставки.

Для України важливими будуть не лише підсумки засідання, а й сигнали американського регулятора щодо подальшої монетарної політики. Жорсткіша, ніж очікується, риторика здатна підтримати долар на світовому ринку та посилити тиск на гривню. М'якша позиція, навпаки, може зіграти на користь української валюти.