Долар та євро подешевшали в Україні: як зміниться офіційний курс валют 29 квітня

Нацбанк встановив офіційний курс валют на середу, 29 квітня. Долар і євро незначно подешевшали для українців.

Який офіційний курс валют?

Офіційний курс долара США 28 квітня торгується по 44,08 гривні. Тобто ціна американської валюти збільшилася на 8 копійок проти 27 квітня. Офіційний курс євро становить 51,76 гривні, отже його ціна зросла ще на 22 копійки, повідомляє Нацбанк.

А от 29 квітня курс валют буде таким:

долар – 44,07 гривні (-1 копійка);

євро – 51,49 гривні (-27 копійок).

Який курс долара на готівковому ринку?

Нагадаємо, ще станом на ранок 28 квітня курс долара на готівковому ринку становив:

у банках, за даними "Мінфіну", купівля в середньому була по 43,80 гривні , а продаж – по 44,30 гривні ;

, а продаж – по ; на чорному ринку – купівля в середньому була по 43,90 гривні , а продаж – по 43,96 гривні ;

, а продаж – по ; в обмінниках, за даними finance.ua, купівля в середньому була по 43,48 гривні, а продаж – по 43,98 гривні.

Який курс євро на готівковому ринку?

А от курс євро станом на ранок 28 квітня був таким:

у банках – купівля в середньому була по 51,30 гривні , а продаж – по 52 гривні ;

, а продаж – по ; на чорному ринку – купівля у середньому була по 51,55 гривні , а продаж – по 51,77 гривні ;

по , а продаж – по ; в обмінниках – купівля в середньому була по 51,29 гривні, а продають – по 51,82 гривні.

Як на курс валют вплине облікова ставка?

Нагадаємо, уже 30 квітня на черговому засіданні Нацбанк перегляне монетарну політику. Припущення щодо цього в ексклюзивному коментарі 24 Каналу висловила директорка департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганна Золотько.

Якщо облікову ставку збережуть без змін, підтвердивши"жорстку риторику", це підтримає інтерес до гривневих інструментів і допоможе стримати надмірні коливання курсу.

Однак важливими для гривні залишаються й зовнішні чинники, як-от поведінка світового долара, динаміка цін на енергоносії тощо.