Офіційний курс валюти на 14 липня: як подорожчали долар і євро

Нацбанк встановив офіційний курс валюти на вівторок, 14 липня. Долар і євро вкотре дещо подорожчали для українців.

Офіційний курс валюти в Україні

Офіційний курс долара США 13 липня торгувався по 44,49 гривні, тобто ціна американської валюти зменшилася на 2 копійки проти 10 липня. Офіційний курс євро становив 50,86 гривні, отже його ціна також впала на 1 копійку, повідомляє Нацбанк.

Натомість 14 липня курс валюти буде таким:

долар – 44,67 гривні (+18 копійок);

євро – 51,05 гривні (+19 копійок).

До слова, чинний рекорд ціни в Україні американська валюта встановила 11 червня – 44,97 гривні за курсом Нацбанку, тоді як європейська сягнула свого максимуму 16 червня – 52,03 гривні.

Цікаво, що 13 липня курс долара на готівковому ринку становив:

за даними 24 Каналу , у банках купівля в середньому була по 44,33 гривні , а продаж – по 44,84 гривні ;

, у банках купівля в середньому була по , а продаж – по ; на чорному ринку – купівля в середньому була по 44,72 гривні , а продаж – по 44,70 гривні ;

по , а продаж – по ; в обмінниках купівля в середньому була по 43,96 гривні, а продаж – по 44,78 гривні.

А от курс євро був таким: у банках – купівля в середньому була по 50,64 гривні , а продаж – по 51,30 гривні ;

, а продаж – по ; на чорному ринку – купівля в середньому була по 51,10 гривні , а продаж – по 51,21 гривні ;

по , а продаж – по ; в обмінниках – купівля в середньому була по 50,76 гривні, а продаж – по 51,40 гривні.

До слова, офіційний курс долара в Україні з початку липня залишається відносно стабільним, а щоденні коливання не перевищують 40 – 50 копійок.

За прогнозами банкірів, протягом тижня 13 – 19 липня ціна американської валюти перебуватиме в межах 44,4 – 45 гривень, тож середина літа навряд принесе різкі зміни на ринок.