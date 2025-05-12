На тлі важливих змін у світі: курс євро обвалився до нового мінімуму

Курс євро відреагував на перші домовленості між США та Китаєм щодо двосторонньої торгівлі. Валюта різко змінила динаміку на ринку.

Скільки коштує долар до євро

Під час торгів, 12 травня, курс євро впав до мінімуму за понад місяць - 9 квітня. Валюта негативно відреагувала на деескалацію торгової війни між двома найбільшими економіками світу – США та Китаєм, пише 24 Канал з посиланням на Trading Economics.

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Торгові переговори між США та Китаєм, які завершилися низкою домовленостей, сприяли зростанню долара США. Американська валюта подорожчала на понад 1%, за даними MarketWatch. Посилення позицій долара на ринку тисне на євро. Як результат, курс євро впав на 1,14% та коливається на рівні 1,10 долара США.

Нагадаємо, що єдина валюта Єврозони була одним із бенефіціарів торгової війни між США та Китаєм. Курс євро у квітні зростав найшвидшими темпами на 15 років. Тоді трейдери прогнозували, що курс євро може досягнути позначки на рівні 1,20 долара США. Ба більше, наприкінці квітня євро подорожчало до пікового рівня з кінця 2021 року на тлі стрімкого знецінення долара та критичних заяв Трампа щодо глави ФРС США Джерома Пауелла.

Також на ринок валют впливають новини про мирні переговори між Україною та Росією. Зокрема, президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий зустрітися з главою Кремля Володимиром Путіним у Туреччині. Ще один фактор впливу – крихке перемир'я, якого вдалося досягти Індії та Пакистану.