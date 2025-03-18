Наближається до важливої психологічної межі: скільки коштує долар в Росії

Долар США продовжує знецінюватися в Росії. Валюта навіть наближається до важливого показника.

Скільки коштує долар в Росії

Долар США наблизився до психологічно важливого рівня. Ба більше, з початку 2025 року курс долара щодо рубля суттєво знизився, пише 24 Канал з посиланням на Google Фінанси.

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Станом на 18 березня курс долара в Росії коливається на рівні 81,64 рубля. За сьогодні долар США подешевшав на 2,16%. З початку року курс долара впав на понад 28%. До того ж долар обвалився до найнижчого рівня за рік.

Які фактори впливають на курс долара до рубля

Курс долара в Росії падає на тлі новин про можливе відновлення економічних зв'язків між США та Росією. Зокрема, йдеться про пом'якшення санкцій проти Росії, що збільшує попит на російські активи серед інвесторів.

Важливо! Долар США знецінюється щодо рубля в день, на який запланава друга розмова між президентом США Дональдом Трампом та Володимиром Путіним. Вперше Трамп говорив з Путіним після повернення в Білий дім ще 12 лютого.

Нагадаємо, що 25 лютого індекс Московоської біржі зріс до пікового рівня за 9 місяців, оскільки ринки тестували наскільки легко та швидко російські компанії можуть повернутися на світові фінансові ринки, пише Trading Economics.

Ще один фактор, який спряє зростанню рубля, – це те, що російський центральний банк може ухвалити рішення про підвищення процентної ставку на засідання у березні. При цьому регулятор уже підвищив ставку до рекордного рівня в історії – 21%.