Курс долара продовжує тиснути на росіян: скільки коштує американська валюта

Долар знову перетнув важливу психологічну позначку в Росії. З початку року американська валюта суттєво зросла в ціні.

Курс долара в Росії

Станом на 22 листопада американський долар торгується вище важливої психологічної межі. Про це пише 24 Канал з посиланням на Google Фінанси.

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Йдеться про курс на рівні 101,3 рубля за один долар. На момент створення цього матеріалу, долар мінімально втрачає позиції на ринку.

Варто додати! В останні місяці рубль значно ослаб щодо долара. За останній місяць російська валюта впала на майже 6% щодо долара, а за 6 місяців спад склав понад 12%. При цьому з початку року долар США зріс в ціні на 13,55%.

Наразі курс долара щодо рубля трохи відійшов від пікового рівня за рік, який зафіксували у першій половині листопада. Тоді один долар коштував 100,7 рубля.