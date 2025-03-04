Курс долара в Росії знову різко змінив динаміку

Долар знову фіксує втрати в Росії, але до кінця місяця ситуація може змінитися. Рубль зумів суттєво здорожчати завдяки політиці США.

Курс долара до рубля

Долар повернувся до знецінення в Росії. Нагадаємо, що днем раніше американська валюту суттєво зросла в ціні, пише 24 Канал з посиланням на Google Фінанси.

Варте уваги Ціни на нафту тестують нові рівні

У вівторок, 4 березня, курс долара в Росії коливається на рівні 89,03 рубля. За сьогодні курс долара впав на 0,45%. Для порівняння, на початку тижня долар подорожчав на 1,68% щодо рубля. Ба більше, за минулий тиждень курс долара зріс на 2,44%.

До цього долар в Росії опустився до мінімуму за 6 місяців. Тоді валюта торгувалася на рівні 87 рублів. Зміцнення позицій рубля на валютному ринку здебільшого спровокувала зміна риторики у США. Зокрема, йдеться про переговори між росіянами та американцями, а також заяви деяких представників про скасувавання санкцій проти Росії, які запровадили у відповідь на початок повномасштбаного вторгнення в Україну.

Цікаво! До кінця березня долар може знову суттєво здорожчати. Йдеться про курс на рівні 93 рублі за доларів. Крім того, очікують, що у річному розрахунку 1 долар в Росії буде коштувати 105 рублів, згідно з даними Reuters.