Курс валюти посеред літа: експерт назвав головний ризик для України

Середина літа навряд чи принесе різкі зміни на валютному ринку. Відтоді як 1 липня офіційний курс долара встановили на рівні 44,79 гривні, він коливається поблизу цієї позначки, але щоденні зміни залишаються незначними, у межах 40 – 50 копійок.

Якою буде ситуація в середині липня

Деталі ексклюзивно для 24 Каналу розповів директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий. За його прогнозами, найближчими днями долар перебуватиме в межах 44,4 – 45 гривень, тоді як для курсу євро характерний діапазон у 51 – 52,5 гривні.

Отже, попри ескалацію на Близькому Сході та суперечливі заяви політиків, світова кон'юнктура наступного тижня буде відносно стабільною, а співвідношення EUR/USD складе 1,14 – 1,16.

Утім, головним ризиком для українського валютного ринку впродовж 13 – 19 липня експерт і надалі вважає ситуацію довкола пального. Насамперед ідеться про такі чинники:

вартість енергоресурсів у світі;

відповідна активність імпортерів на міжбанку;

пов'язана з цим безпекова ситуація в країні.

І хоча підстав говорити про системний дефіцит наразі немає завдяки налагодженим постачанням, локальні перебої в роботі АЗС усе ж здатні ситуативно впливати на ціни. Насамперед це стосується прифронтових та інших постраждалих від російських атак регіонів, де частина заправок не працює, що звужує пропозицію та може спровокувати ажіотаж.

Тарас Лєсовий, директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності ГЛОБУС БАНКУ Дещо схожу ситуацію спостерігали наприкінці весни та влітку 2022 року, коли ворог систематично знищував запаси пального, інфраструктуру зберігання, видобутку й транспортування. Поки не були налагоджені безпечні шляхи постачання імпортного ресурсу, атмосфера на ринку пального залишалася вельми напруженою.

Характеристики валютного ринку з 13 по 19 липня

Коридори валютних коливань : на міжбанку 44,4 – 45 гривень за долар і 51 – 52,5 гривні за євро; на готівковому ринку 44,5 – 45 гривень за долар і 51 – 52,5 гривні за євро.

: на міжбанку 44,4 – 45 гривень за долар і 51 – 52,5 гривні за євро; на готівковому ринку 44,5 – 45 гривень за долар і 51 – 52,5 гривні за євро. Щоденні курсові коливання : на міжбанку до 0,05 – 0,15 гривні: у комбанках до 0,1 – 0,2 гривні; в обмінних пунктах до 0,3 гривні.

: на міжбанку до 0,05 – 0,15 гривні: у комбанках до 0,1 – 0,2 гривні; в обмінних пунктах до 0,3 гривні. Різниця між курсами купівлі та продажу : на міжбанку до 0,15 гривні за долар і до 0,2 гривні за євро; у комерційних банках до 0,5 – 0,6 гривні на доларі й до 0,8 – 1 гривні на євро; в обмінних пунктах до 0,6 – 1 гривні на доларі й до 1 – 1,3 гривні на євро.

: на міжбанку до 0,15 гривні за долар і до 0,2 гривні за євро; у комерційних банках до 0,5 – 0,6 гривні на доларі й до 0,8 – 1 гривні на євро; в обмінних пунктах до 0,6 – 1 гривні на доларі й до 1 – 1,3 гривні на євро. Різниця курсів купівлі : у комбанках 0,2 – 0,3 гривні за долар і 0,3 – 0,5 гривні за євро; в обмінних пунктах 0,3 – 0,5 гривні за долар і 0,5 – 0,7 гривні за євро.

: у комбанках 0,2 – 0,3 гривні за долар і 0,3 – 0,5 гривні за євро; в обмінних пунктах 0,3 – 0,5 гривні за долар і 0,5 – 0,7 гривні за євро. Різниця курсів продажу : у комбанках 0,1 – 0,2 гривні за долар і 0,2 – 0,3 гривні за євро; в обмінних пунктах 0,3 – 0,5 гривні за долар і до 0,5 гривні за євро.

: у комбанках 0,1 – 0,2 гривні за долар і 0,2 – 0,3 гривні за євро; в обмінних пунктах 0,3 – 0,5 гривні за долар і до 0,5 гривні за євро. Середня різниця між курсами міжбанку і готівкового ринку – від 0,1 до 0,15 гривні.

міжбанку і готівкового ринку – від 0,1 до 0,15 гривні. Середні курсові відхилення протягом тижня: до 1 – 1,5% від стартового курсу.

До слова, вартість пального й надалі буде одним із ключових чинників інфляційного тиску, а відтак впливатиме і на динаміку споживчих цін у найближчі тижні. Через це, попри загальну передбачуваність курсових коливань, на валютному ринку можливе зростання дисбалансу між попитом і пропозицією, що вимагатиме від Нацбанку оперативної реакції.

За попередніми оцінками, протягом 13 – 19 липня регулятор може спрямувати на інтервенції до 900 мільйонів доларів.