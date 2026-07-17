Обмінники змінили курс долара перед вихідними: скільки коштує готівка

У п'ятницю, 17 липня, офіційний курс долара в Україні становить 44,61 гривні, тоді як євро – 51,16 гривні. Однак в обмінниках для звичайних громадян іноземна готівка коштує по-іншому.

Який курс валюти в банках

За даними 24 Каналу , станом на ранок 17 липня купівля долара в банках обходиться в середньому по 44,41 гривні (-3 копійки), а продаж по 44,91 гривні (-1 копійка).

, станом на ранок 17 липня купівля долара в банках обходиться в середньому по (-3 копійки), а продаж по (-1 копійка). Купівля євро проходить по 50,89 гривні (+3 копійки), а продаж – по 51,53 гривні (-1 копійка).

Що з вартістю на чорному ринку

Купівля долара на чорному ринку, як повідомляє сайт "Мінфін", в середньому обходиться по 44,74 гривні (-2 копійки), а продаж – по 44,80 гривні (+1 копійка).

(-2 копійки), а продаж – по (+1 копійка). Натомість купівля євро проходить по 51,25 гривні (+1 копійка), а продаж – по 51,35 гривні (-5 копійок).

Який курс в обмінниках

За даними finance.ua, долари обмінники купують у середньому по 44,21 гривні (+7 копійок), а продають – по 44,86 гривні (+1 копійка).

(+7 копійок), а продають – по (+1 копійка). Євро купують по 50,99 гривні (-3 копійки), а продають – по 51,63 гривні (без змін).

Нагадаємо, у державному бюджеті на 2026 рік закладено середньорічний курс на рівні 45,7 гривні за долар, однак цей показник не варто сприймати як прогноз або цільовий орієнтир.

У Нацбанку неодноразово наголошували, що не мають на меті утримувати курс гривні на певній позначці. Головним завданням регулятора залишається забезпечення стійкості на валютному ринку, і в разі потреби він готовий реагувати на зміну ситуації, використовуючи свої інструменти та міжнародні резерви.