Долар прямує до тижневих втрат: новий наслідок можливої угоди між США та Іраном

29 травня долар залишився міцним відносно інших валют. Проте ця валюта перебувала на шляху до втрат саме через потенційне укладання угоди між США та Іраном.

Як конфлікт між Іраном та США впливає на долар?

Новини про можливу угоду відчутно вплинули на ціну нафти. Також через це сколихнувся долар відносно інших валют, повідомляє Reuters.

Читайте також Чи справді долар відступив – скільки коштує готівка наприкінці травня

Наразі ситуація з валютою така:

євро майже не зазнав змін і був на рівні – 1,1642 долара;

фунт також майже не змінився – 1,3435 долара;

своєю чергою австралійський долар злегка зріс і сягнув 0,7165 долара США;

новозеландський долар зріс на 0,4%, тепер він – 0,5960 долара США.

Цілком можливо, що після того, як ця криза в Ірані, на Близькому Сході, залишиться позаду, ми очікуємо, що долар США залишиться слабким,

– наголосив керівник відділу стратегії команди глобальних суверенних ринків UBS Asset Management Массіміліано Кастеллі.

Зауважимо, конфлікт на Близькому Сході тимчасово призупинив ослаблення долара. Зокрема, через те, що виник попит на безпечні інвестиційні активи. Водночас багато інвесторів продовжують диверсифікувати свої інвестиції. При цьому, вони віддаляються від активів у американських доларах.

Як показує статистика, інфляція в США у квітні відчутно зросла. Це найшвидші темпи за останні 3 роки.

Така ситуація виникла, бо:

стрімко зростали ціни на енергоносії саме через війну на Близькому Сході;

а економісти змінили свій прогноз, тепер вони очікують, що ФРС збереже процентні ставки незмінними у 2027 році.

Що відомо про можливу угоду між Іраном та США?