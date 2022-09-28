Сильний долар – виклик для світу: експерти пояснили чому

Американський долар все ще зберігає потужні позиції на ринку. Що відбувається з котируваннями Індексу долара США – читайте на Фінанси24.

Індекс долара США у вівторок, 27 вересня, продовжує зміцнювати свої позиції на ринку. Торги тривають цілодобово.

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Позиції долара США на ринку

На момент створення цього матеріалу, Індекс долара США коливається на рівні 114,18, за даними Yahoo!Finance. З початку торгового дня котирування зросли на 0,07%. Індекс почав день на рівні 114,02. Крайні позиції для Індексу долара за рік:

Максимально цей показник зростав до 114,53 ;

; Тоді як мінімум за аналогічний період зафіксували на позиції у 93,21, згідно з даними CNBC.

Індекс долара США – це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів офіційного Вашингтона. Йдеться про євро, єна, фунт стерлінгів, канадський долар, шведська крона та швейцарський франк.

Водночас котирування WSJ Dollar Index (співвідношення долара США до 16 валют) торгується на рівні 114,18, згідно з даними WSJ. З початку сесії цей показник виріс на 0,06%. Останні дані щодо динаміки WSJ Dollar Index за останній рік:

За останній місяць цей показник виріс на 4,97%;

За 3 місяці Індекс посилив позиції на 9,26%;

Від початку 2022 року WSJ Dollar Index зріс на 18,9%;

Загалом за 12 місяців Індекс зміцнив свої позиції на 21,77%.

Ситуація на валютному ринку

Американський долар невпинно зміцнює позиції на ринку щодо кошика з 6 валют основних торгових партнерів США. Для прикладу, протягом серпня 2022 року котирування Індексу долара виросли приблизно на 2,6%.

Загалом за день Індекс долара США торгувався в діапазоні 113,33 – 114,47, згідно з Yahoo!Finance. Піковий показник не так далеко від максимуму за останні 20 років – 114,58, який зафіксували у понеділок. Про це інформує видання Reuters.

Крім того, фахівці наголошують, що агресивна монетарна політика Федерального резерву США з метою зупинення інфляції в країні шляхом підвищення базової ставки формує низку викликів для інших країн, пише The New York Times. Йдеться про:

Зростання цін;

Збільшення розміру боргових виплат;

Поглиблення ризиків щодо глибокої рецесії.

Стратеги з Morgan Stanley попередили, що підвищення курсу долара США створює "неспроможну ситуацію" для більш ризикованих активів, що може закінчитися фінансовою чи економічною кризою, згідно з Reuters.