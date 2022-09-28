Сильний долар – виклик для світу: експерти пояснили чому
Американський долар все ще зберігає потужні позиції на ринку. Що відбувається з котируваннями Індексу долара США – читайте на Фінанси24.
Індекс долара США у вівторок, 27 вересня, продовжує зміцнювати свої позиції на ринку. Торги тривають цілодобово.
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Позиції долара США на ринку
На момент створення цього матеріалу, Індекс долара США коливається на рівні 114,18, за даними Yahoo!Finance. З початку торгового дня котирування зросли на 0,07%. Індекс почав день на рівні 114,02. Крайні позиції для Індексу долара за рік:
- Максимально цей показник зростав до 114,53;
- Тоді як мінімум за аналогічний період зафіксували на позиції у 93,21, згідно з даними CNBC.
Водночас котирування WSJ Dollar Index (співвідношення долара США до 16 валют) торгується на рівні 114,18, згідно з даними WSJ. З початку сесії цей показник виріс на 0,06%. Останні дані щодо динаміки WSJ Dollar Index за останній рік:
- За останній місяць цей показник виріс на 4,97%;
- За 3 місяці Індекс посилив позиції на 9,26%;
- Від початку 2022 року WSJ Dollar Index зріс на 18,9%;
- Загалом за 12 місяців Індекс зміцнив свої позиції на 21,77%.
Ситуація на валютному ринку
Американський долар невпинно зміцнює позиції на ринку щодо кошика з 6 валют основних торгових партнерів США. Для прикладу, протягом серпня 2022 року котирування Індексу долара виросли приблизно на 2,6%.
Загалом за день Індекс долара США торгувався в діапазоні 113,33 – 114,47, згідно з Yahoo!Finance. Піковий показник не так далеко від максимуму за останні 20 років – 114,58, який зафіксували у понеділок. Про це інформує видання Reuters.
Крім того, фахівці наголошують, що агресивна монетарна політика Федерального резерву США з метою зупинення інфляції в країні шляхом підвищення базової ставки формує низку викликів для інших країн, пише The New York Times. Йдеться про:
- Зростання цін;
- Збільшення розміру боргових виплат;
- Поглиблення ризиків щодо глибокої рецесії.
Стратеги з Morgan Stanley попередили, що підвищення курсу долара США створює "неспроможну ситуацію" для більш ризикованих активів, що може закінчитися фінансовою чи економічною кризою, згідно з Reuters.