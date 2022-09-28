Сильный доллар – вызов для мира: эксперты объяснили почему
Американский доллар все еще сохраняет сильные позиции на рынке. Что происходит с котировками Индекса доллара США – читайте на Финансы24.
Индекс доллара США во вторник, 27 сентября, продолжает укреплять свои позиции на рынке. Торги продолжаются круглосуточно.
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Позиции доллара США на рынке
На момент создания этого материала, Индекс доллара США колеблется на уровне 114,18, по данным Yahoo!Finance. С начала торгового дня котировки выросли на 0,07%. Индекс начал день на уровне 114,02. Крайние позиции для Индекса доллара за год:
- Максимально этот показатель вырастал до 114,53;
- Тогда как минимум за аналогичный период зафиксировали на позиции в 93,21 согласно данным CNBC.
В то же время котировка WSJ Dollar Index (соотношение доллара США к 16 валютам) торгуется на уровне 114,18, согласно данным WSJ. С начала сессии этот показатель вырос на 0,06%. Последние данные по динамике WSJ Dollar Index за последний год:
- За последний месяц этот показатель вырос на 4,97%;
- За 3 месяца индекс усилил позиции на 9,26%;
- С начала 2022 года WSJ Dollar Index вырос на 18,9%;
- За 12 месяцев Индекс укрепил свои позиции на 21,77%.
Ситуация на валютном рынке
Американский доллар неустанно укрепляет позиции на рынке по отношению к корзине из 6 валют основных торговых партнеров США. Например, в течение августа 2022 года котировки Индекса доллара выросли примерно на 2,6%.
В общей сложности за день Индекс доллара США торговался в диапазоне 113,33 – 114,47, согласно Yahoo!Finance. Пиковый показатель не так далеко от максимума за последние 20 лет – 114,58, зафиксированного в понедельник. Об этом сообщает издание Reuters.
Кроме того, специалисты отмечают, что агрессивная монетарная политика Федерального резерва США с целью остановки инфляции в стране путем повышения базовой ставки формирует ряд вызовов для других стран, пишет The New York Times. Речь идет о:
- Росте цен;
- Увеличении размера долговых выплат;
- Углублении рисков глубокой рецессии.
Стратеги из Morgan Stanley предупредили, что повышение курса доллара США создает "несостоятельную ситуацию" для более рискованных активов, что может закончиться финансовым или экономическим кризисом, согласно Reuters.