Долар повернувся до падіння: до чого тут Європейський центробанк

На кінець цього тижня долар США демонструє від'ємну динаміку. Що стало причиною такого повороту на ринку – читайте у матеріалі 24 каналу.

Індекс долара США закінчує цей робочий тиждень із суттєвим спадом. Торги тривають цілодобово.

До теми Феноменальне зміцнення долара: перспективи та можливості

Актуальні дані щодо Індексу долара

Станом на 9 вересня 2022 року Індекс долара США коливається на рівні 108,77, згідно з даними Yahoo!Finance. З початку дня котирування впали на 0,85%. Індекс почав день на рівні 109,57. Крайні позиції для Індексу долара за рік:

максимально цей показник дорівнював 110,79, який зафіксували у середині липня 2022 року (це новий піковий рівень);

який зафіксували у середині липня 2022 року (це новий піковий рівень); Мінімум за аналогічний період зафіксували на позиції у 92,10, за даними CNBC.

Індекс долара США – це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів офіційного Вашингтона. Йдеться про євро, єна, фунт стерлінгів, канадський долар, шведська крона та швейцарський франк.

Водночас WSJ Dollar Index (співвідношення долара США до 16 валют) на сьогодні торгується на рівні 108,81, згідно з WSJ. З початку торгового дня цей показник втратив 0,80%. Актуальні дані щодо динаміки WSJ Dollar Index за останні 12 місяців:

за місяць він пішов вгору на 3,03%;

за останні 3 місяці цей показник зріс на 4,55%;

з початку 2022 року Індекс пішов вгору на 13,47%;

загалом за рік WSJ Dollar Index зріс на 17,62%.

Ситуація на валютному ринку

Загалом від початку 2022 року американський долар суттєво зміцнив позиції на валютному ринку. Зокрема, за серпень Індекс долара США пішов вгору приблизно на 2,6%. Таким чином, це показник зростає три місяці поспіль. Крім того, Індекс долара США перетнув важливу психологічну позначку у 109,48, який був максимумом протягом 20 років, згідно з даними Business Standard.

Проте цієї п'ятниці динаміка долара змінилася. Це сталося на фоні різкого підвищення процентної ставки Європейським центральним банком, адже цей крок зміцнив курс євро. Крім того, інвестори очікують на нову інформацію про інфляцію у США на початку наступного тижня, пише Reuters.

Цікаво, що зміцнення долара – це проблема для глобальної торгівлі. Річ утому, що саме долар є головною валютою у цьому процесі. Тож потужне зміцнення американської валюти може неабияк вдарити по світовій економіці, а також: