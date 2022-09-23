Долар оновив ще один багаторічний рекорд: до чого тут потужні економіки

Американська валюта стрімко зміцнює позиції на ринку. Чому Індекс долара США оновив ще один рекорд – читайте на Фінанси24.

Індекс долара США у п'ятницю, 23 вересня, стрімко виріс та встановив новий рекорд. Торги тривають цілодобово.

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Позиції долара США на ринку

На момент створення цього матеріалу, Індекс долара США коливається на рівні 113,05 згідно з даними Yahoo!Finance. З початку дня ці котирування зросли на 1,54%. Індекс почав день на рівні 111,24. Крайні позиції для Індексу долара за рік:

Максимально цей показник досягав 113,23. Це новий піковий рівень;

Це новий піковий рівень; Тоді як мінімум за аналогічний період зафіксували на позиції у 92,98, за даними CNBC.

Індекс долара США – це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів офіційного Вашингтона. Йдеться про євро, єна, фунт стерлінгів, канадський долар, шведська крона та швейцарський франк.

Водночас котирування WSJ Dollar Index (співвідношення долара США до 16 валют) зупинилися на рівні 113,05, згідно з даними WSJ. З початку торгової сесії цей показник виріс на 1,52%. Останні дані щодо динаміки WSJ Dollar Index за останній рік:

за останній місяць цей показник виріс на 3,89%;

за 3 місяці Індекс посилив позиції на 8,49%;

від початку 2022 року WSJ Dollar Index зріс на 17,78%;

загалом за 12 місяців Індекс зміцнив свої позиції на 21,12%.

Ситуація на валютному ринку

Долар США продовжує стрімко зміцнювати позиції проти кошика з 6 валют. Для прикладу, протягом серпня котирування Індексу долара США виросли приблизно на 2,6%.

Загалом фондові ринки у США та Європі обвалилися на торгах у п'ятницю. Тоді як американський долар досяг 22-річного максимуму. Усе це відбувається на фоні політики центробанків щодо ставки та боротьби з інфляцією. Річ у тому, що через це зростають побоювання щодо початку рецесії у потужних економіках, пише Reuters.