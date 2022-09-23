Долар оновив ще один багаторічний рекорд: до чого тут потужні економіки
Американська валюта стрімко зміцнює позиції на ринку. Чому Індекс долара США оновив ще один рекорд – читайте на Фінанси24.
Індекс долара США у п'ятницю, 23 вересня, стрімко виріс та встановив новий рекорд. Торги тривають цілодобово.
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Позиції долара США на ринку
На момент створення цього матеріалу, Індекс долара США коливається на рівні 113,05 згідно з даними Yahoo!Finance. З початку дня ці котирування зросли на 1,54%. Індекс почав день на рівні 111,24. Крайні позиції для Індексу долара за рік:
- Максимально цей показник досягав 113,23. Це новий піковий рівень;
- Тоді як мінімум за аналогічний період зафіксували на позиції у 92,98, за даними CNBC.
Водночас котирування WSJ Dollar Index (співвідношення долара США до 16 валют) зупинилися на рівні 113,05, згідно з даними WSJ. З початку торгової сесії цей показник виріс на 1,52%. Останні дані щодо динаміки WSJ Dollar Index за останній рік:
- за останній місяць цей показник виріс на 3,89%;
- за 3 місяці Індекс посилив позиції на 8,49%;
- від початку 2022 року WSJ Dollar Index зріс на 17,78%;
- загалом за 12 місяців Індекс зміцнив свої позиції на 21,12%.
Ситуація на валютному ринку
Долар США продовжує стрімко зміцнювати позиції проти кошика з 6 валют. Для прикладу, протягом серпня котирування Індексу долара США виросли приблизно на 2,6%.
Загалом фондові ринки у США та Європі обвалилися на торгах у п'ятницю. Тоді як американський долар досяг 22-річного максимуму. Усе це відбувається на фоні політики центробанків щодо ставки та боротьби з інфляцією. Річ у тому, що через це зростають побоювання щодо початку рецесії у потужних економіках, пише Reuters.