Найкращий тиждень за 28 місяців: що відбувається з доларом США

Долар США починає новий тиждень зі зростання та наблизився до максимуму за рік. Що впливає на нацвалюту – читайте у матеріалі 24 каналу.

Індекс долара США стрімко пішов вгору на ринку у перший день робочого тижня. Торги тривають цілодобово.

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Актуальні дані щодо Індексу долара

Станом на понеділок, 22 серпня 2022 року, Індекс долара США завершує день на рівні 108,38, за даними Yahoo!Finance. З початку торгового дня цей показник виріс на 0,16%. Індекс почав торговий день з позначки на рівні 108,10. Крайні позиції долара США щодо кошика з 6 валют:

максимально Індекс долара підіймався до позначки на рівні 109,29 . Це зафіксували у середині липня 2022 року;

. Це зафіксували у середині липня 2022 року; тоді як мінімум за аналогічний проміжок часу зафіксували на позиції у 91,78, за даними CNBC.

Індекс долара США – це показник, який фіксує співвідношення долара США до шести національних валют країн, які є основними партнерами офіційного Вашингтона у торгівлі. До цього списку входять євро, єна, фунт стерлінгів, канадський долар, шведська крона та швейцарський франк.

Тоді як WSJ Dollar Index (співвідношення долара США до 16 валют) на ринку коливається на рівні 108,33, за даними WSJ. З початку дня він пішов вгору на 0,14%. Індекс розраховують на основі даних Банку міжнародних розрахунків стосовно загального обсягу торгів іноземною валютою. Останні дані щодо динаміки WSJ Dollar Index за останній рік:

за місяць він пішов вгору на 1,48%;

за останні 3 місяці цей показник зріс на 6,10%;

з початку 2022 року Індекс пішов вгору на 12,86%;

загалом за рік WSJ Dollar Index зріс на 16,52%.

Що відбувається з доларом США

Індекс долара США досягнув піку з 15 липня 2022 року, а також наблизився впритул до максимуму за рік. Загалом минулого тижня він зріс на 2,33%, що є найкращим тижневим ралі на ринку з квітня 2022 року.

Усе це відбувається на фоні експертів з Федерального резерву, які наголошують, що потрібно зробити ще більше, аби вгамувати рекордну за десятиліття інфляцію, пише US News.

На одній з останніх зустрічей банкірів з Федерального резерву у липні заявили, що вони бачать лише незначні ознаки послаблення інфляції у країні. Згідно з останнім протоколом, темпи підняття базової ставки можуть сповільнитися, але навряд чи йдеться про перехід до зменшення цього показника у 2023 році, The Economic Times.