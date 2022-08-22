Найкращий тиждень за 28 місяців: що відбувається з доларом США
Долар США починає новий тиждень зі зростання та наблизився до максимуму за рік. Що впливає на нацвалюту – читайте у матеріалі 24 каналу.
Індекс долара США стрімко пішов вгору на ринку у перший день робочого тижня. Торги тривають цілодобово.
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Актуальні дані щодо Індексу долара
Станом на понеділок, 22 серпня 2022 року, Індекс долара США завершує день на рівні 108,38, за даними Yahoo!Finance. З початку торгового дня цей показник виріс на 0,16%. Індекс почав торговий день з позначки на рівні 108,10. Крайні позиції долара США щодо кошика з 6 валют:
- максимально Індекс долара підіймався до позначки на рівні 109,29. Це зафіксували у середині липня 2022 року;
- тоді як мінімум за аналогічний проміжок часу зафіксували на позиції у 91,78, за даними CNBC.
Тоді як WSJ Dollar Index (співвідношення долара США до 16 валют) на ринку коливається на рівні 108,33, за даними WSJ. З початку дня він пішов вгору на 0,14%. Індекс розраховують на основі даних Банку міжнародних розрахунків стосовно загального обсягу торгів іноземною валютою. Останні дані щодо динаміки WSJ Dollar Index за останній рік:
- за місяць він пішов вгору на 1,48%;
- за останні 3 місяці цей показник зріс на 6,10%;
- з початку 2022 року Індекс пішов вгору на 12,86%;
- загалом за рік WSJ Dollar Index зріс на 16,52%.
Що відбувається з доларом США
Індекс долара США досягнув піку з 15 липня 2022 року, а також наблизився впритул до максимуму за рік. Загалом минулого тижня він зріс на 2,33%, що є найкращим тижневим ралі на ринку з квітня 2022 року.
Усе це відбувається на фоні експертів з Федерального резерву, які наголошують, що потрібно зробити ще більше, аби вгамувати рекордну за десятиліття інфляцію, пише US News.
На одній з останніх зустрічей банкірів з Федерального резерву у липні заявили, що вони бачать лише незначні ознаки послаблення інфляції у країні. Згідно з останнім протоколом, темпи підняття базової ставки можуть сповільнитися, але навряд чи йдеться про перехід до зменшення цього показника у 2023 році, The Economic Times.