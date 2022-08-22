Лучшая неделя за 28 месяцев: что происходит с долларом США

Доллар США начинает новую неделю с роста и приблизился к максимуму за год. Что влияет на нацвалюту – читайте в материале 24 канала.

Индекс доллара США стремительно пошел вверх на рынке в первый день рабочей недели. Торги продолжаются круглосуточно.

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Актуальные данные по Индексу доллара

По состоянию на понедельник, 22 августа 2022 года, Индекс доллара США завершает день на уровне 108,38, по данным Yahoo!Finance. С начала торгового дня этот показатель вырос на 0,16%. Индекс начал торговый день с отметки на уровне 108,10. Крайние позиции доллара США по отношению к корзине из 6 валют:

максимально Индекс доллара поднимался до отметки на уровне 109,29 . Это было зафиксировано в середине июля 2022 года;

. Это было зафиксировано в середине июля 2022 года; тогда как минимум за аналогичный промежуток времени зафиксировали на позиции в 91,78, по данным CNBC.

Индекс доллара США – это показатель, фиксирующий соотношение доллара США к шести национальным валютам стран, являющихся основными партнерами официального Вашингтона в торговле. В этот список входят евро, иена, фунт стерлингов, канадский доллар, шведская крона и швейцарский франк.

В то время как WSJ Dollar Index (соотношение доллара США к 16 валютам) на рынке колеблется на уровне 108,33, по данным WSJ. С начала дня он пошел вверх на 0,14%. Индекс рассчитывают на основе данных Банка международных расчетов по общему объему торгов иностранной валютой. Последние данные по динамике WSJ Dollar Index за последний год:

через месяц он пошел вверх на 1,48 %;

за последние 3 месяца этот показатель вырос на 6,10%;

с начала 2022 года Индекс пошел вверх на 12,86%;

в целом за год WSJ Dollar Index вырос на 16,52 %.

Что происходит с долларом США

Индекс доллара США достиг пика с 15 июля 2022 года, а также приблизился вплотную к максимуму за год. В целом на прошлой неделе он вырос на 2,33%, что является лучшим недельным ралли на рынке с апреля 2022 года.

Все это происходит на фоне экспертов из Федерального резерва, отмечающих, что нужно сделать еще больше, чтобы унять рекордную за десятилетие инфляцию, пишет США News.

На одной из последних встреч банкиров из Федерального резерва в июле заявили, что они видят лишь незначительные признаки ослабления инфляции в стране. Согласно последнему протоколу, темпы повышения базовой ставки могут замедлиться, но вряд ли речь идет о переходе к уменьшению этого показателя в 2023 году, The Economic Times.