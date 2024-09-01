Долар водночас подорожчав і обвалився на ринку: що відбувається

Долар завершив останній тиждень серпня зі зростанням, а також продемонстрував сильні позиції у парі з єною. На валюту впливають очікування щодо наступного кроку центрального банку США.

Що відбувається з доларом

Долар США завершив черговий тиждень на ринку зі зростанням. Зокрема, у п'ятницю, 30 серпня, Індекс долара США зміцнив свої позиції. Цьому сприяли дані, які свідчать, що ключовий показник інфляції відповідає прогнозам, а особисті витрати і доходи у США зросли.

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Ці фактори підтримують очікування, що Федеральний резерв, найімовірніше, знизить процентну ставку на 25 базисних пунктів у вересні, а не на 50 пунктів, пише Reuters. Останні дані також посилюють очікування щодо того, що США можуть уникнути рецесії взагалі або пройти через помірну кризу.

До того ж деякі учасники ринку очікували більшого скорочення процентних ставок від центрального банку, оскільки вони вважають, що ФРС запізнилася з пом'якшенням монетарної політики та має надолужити згаяне.

Що таке Індекс долара США Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів офіційного Вашингтона. Йдеться про євро, єну, фунт стерлінгів, канадський долар, шведську крону та швейцарський франк.

Курс долара США на ринку

Індекс долара США у п'ятницю зріс на 0,8% щодо японської єни, що стало найкращим результатом для валюти за два тижні. Крім того, долар подорожчав на 1,2% за тиждень. Це стало найбільшим зростанням для американської валюти з середини червня. Водночас долар США за серпень втратив 2,6%.

Найбільші коливання Індексу долара США за останні 12 місяців:

Індекс долара США досягнув пікового значення на рівні 107,35;

Цей показник зафіксував найслабші позиції за рік на рівні 100,51, повідомляє видання CNBC.

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