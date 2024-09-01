Доллар одновременно подорожал и обвалился на рынке: что происходит

Доллар завершил последнюю неделю августа с ростом, а также продемонстрировал сильные позиции в паре с иеной. На валюту влияют ожидания относительно следующего шага центрального банка США.

Что происходит с долларом

Доллар США завершил очередную неделю на рынке с ростом. В частности, в пятницу, 30 августа, Индекс доллара США укрепил свои позиции. Этому способствовали данные, которые свидетельствуют, что ключевой показатель инфляции соответствует прогнозам, а личные расходы и доходы в США выросли.

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Эти факторы поддерживают ожидания, что Федеральный резерв, вероятнее всего, снизит процентную ставку на 25 базисных пунктов в сентябре, а не на 50 пунктов, пишет Reuters. Последние данные также усиливают ожидания относительно того, что США могут избежать рецессии вообще или пройти через умеренный кризис.

К тому же некоторые участники рынка ожидали большего сокращения процентных ставок от центрального банка, поскольку они считают, что ФРС опоздала со смягчением монетарной политики и должна наверстать упущенное.

Что такое Индекс доллара США Это показатель, который фиксирует соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров официального Вашингтона. Речь идет о евро, иене, фунт стерлингов, канадский доллар, шведскую крону и швейцарский франк.

Курс доллара США на рынке

Индекс доллара США в пятницу вырос на 0,8% относительно японской иены, что стало лучшим результатом для валюты за две недели. Кроме того, доллар подорожал на 1,2% за неделю. Это стало самым большим ростом для американской валюты с середины июня. В то же время доллар США за август потерял 2,6%.

Наибольшие колебания Индекса доллара США за последние 12 месяцев:

Индекс доллара США достиг пикового значения на уровне 107,35;

Этот показатель зафиксировал самые слабые позиции за год на уровне 100,51, сообщает издание CNBC.

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