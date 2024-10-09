Центробанк США готується до публікації важливого звіту: як реагує долар

Долар демонструє позитивну динаміку на ринку напередодні публікації важливих даних від Федеральної резервної системи США. Тоді як євро та фунт опинилися під тиском.

Що впливає на курс долара

Долар утримує стійкі позиції на ринку під час торгів у середу, 9 жовтня. Водночас ринок очікує на публікацію ь протоколу вересневого засідання Федеральної резервної системи США, пише Reuters.

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Найбільші коливання Індексу долара США за останні 12 місяців:

Індекс долара США досягнув пікового значення на рівні 107,11;

цей показник зафіксував найслабші позиції за рік на рівні 100,16 повідомляє видання CNBC.

Що таке Індекс долара США Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів США. Йдеться про євро, японську єну, британський фунт, канадський долар, шведську крону та швейцарський франк.

Що відбувається з доларом

Індекс долара США зріс на 0,11% до 102,6, за даними Reuters, наблизившись до максимуму за 7 тижнів, який зафіксували минулої п'ятниці. На момент створення цього матеріалу, індекс коливається на рівні 102,69, зрісши на 0,14%, інформує портал Yahoo!Finance. Діапазон коливання за день становить 102,46 – 102,72.

Водночас позиції євро щодо долара ослабли на 0,07%. Тоді як британський фунт не зафіксував майже ніяких змін, проте у понеділок валюта впала до мінімуму за три тижні.