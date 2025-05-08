Долар продовжує зміцнювати позиції на ринку. Валюта отримала підтримку завдяки відразу двом важливим чинникам.

Чому долар росте в ціні

Під час торгів у четвер, 8 травня, долар США дорожчає щодо кошика з 6 інших валют. Індекс долара, зокрема, перетнув, позначу в 100. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на TradingEconomics.

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Долар зростає в ціні, оскільки ринок позитивно оцінює майбутні торгові переговори США та Китаю, які пройдуть в Швейцарії. Валюта також відреагувала зростанням на рішення Федерального резервної системи зберегти процентні ставки на поточному рівні – 4,25% до 4,5%. Нагадаємо, що ставку не змінювали з грудня 2024 року

Що таке Індекс долара США Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів США. Йдеться про євро, японську єну, британський фунт, канадський долар, шведську крону та швейцарський франк.

Що з доларом сьогодні

На момент створення цього матеріалу, Індекс долара США зріс на 0,34% та коливається на рівні 99,43, за даними порталу MarketWatch. Протягом сесії індекс долара коливався в діапазоні від 99,61 до 100,21.

Найбільші коливання Індексу долара США за останні 12 місяців: