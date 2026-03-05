Долар перевалив за 44 гривні: курс в обмінниках продовжує рости

У середу, 4 березня, офіційний курс долара побив новий рекорд і становить 43,71 гривні, тоді як євро – 50,83 гривні. Однак продаж американської валюти в обмінниках обійдеться вже дорожче 44 гривень.

Який курс валют у банках?

Станом на ранок 5 березня, як повідомляє сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 43,55 гривні (+15 копійок), а продаж по 44,20 гривні (+33 копійки).

Купівля євро проходить по 50,60 гривні (+15 копійок), а продаж – по 51,40 гривні (+35 копійок).

Що з вартістю валют на чорному ринку?

Купівля долара на чорному ринку в середньому коштує по 43,97 гривні (+22 копійки), а продаж – по 44,20 гривні (+30 копійок).

Натомість купівля євро проходить по 51,15 гривні (+20 копійок), а продаж – по 51,50 гривні (+23 копійки).

Який курс в обмінниках?

За даними finance.ua, долари обмінники купують у середньому по 43,52 гривні (+15 копійок), а продають – по 44,30 гривні (+13 копійок).

Євро купують по 50,87 гривні (+20 копійок), а продають – по 51,65 гривні (+10 копійок).

Що буде з гривнею далі?

В ексклюзивному коментарі 24 Каналу директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий не виключив потенційний ризик "американських гірок" на валютному ринку на початку весни.

Окрім того, експерт зауважив, що найближчі місяці гривня може потребуватиме більшого захисту, ніж очікували наприкінці 2025 року. Однак уже скоро Нацбанк перегляне монетарні інструменти, і від цього рішення залежатимуть основні тренди на поточний рік.

Нагадаємо, 29 січня Нацбанк знизив облікову ставку з 15,5% до 15%, наступне засідання правління заплановане на 19 березня.