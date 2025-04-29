Торгові війни та економіка США: що відбувається з доларом на ринку

Долар США продовжує зміцнювати позиції на ринку. Водночас інвестори чекають на низку важливих даних про економіку США, які також можуть вплинути на валюту.

Чому долар росте в ціні

У вівторок, 29 квітня, долар США продовжує зростати в ціні. Долар торгується вище важливого цінового рівня, пише 24 Канал з посиланням на TradingEconomics.

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Інвестори на сьогодні ретельно стежать за розвитком ситуації навколо світової торгівлі. Зокрема, Китай заявив, що не веде торгових переговорів зі США. Водночас глава Мінфіну США Скотт Бессент заявив, що багато провідних торгових партнерів США зробили "дуже хороші" пропозиції щодо тарифів. Крім того, він додав, що торгову угоду з Індією можуть оголосити у найближчому майбутньому.

Тоді як інвестори очікують на низку звітів, які допоможуть зрозуміти стан економіки США. Йдеться про ВВП США за перший квартал 2025 року, звіти щодо інфляції та ринку праці в США.

Що таке Індекс долара США Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів США. Йдеться про євро, японську єну, британський фунт, канадський долар, шведську крону та швейцарський франк.

Що з доларом сьогодні

Індекс долара США, на цю мить, коливається на рівні 99,11. Долар подорожчав на 0,10%, за даними MarketWatch. Протягом торгового дня долара США коливався в діапазоні від 98,95 до 99,37.

Нагадаємо, долар зафіксував найбільший обвал за понад 50 років за перші 100 днів Дональда Трампа на посаді президента США. Індекс долара США впав на 9%.

Найбільші коливання Індексу долара США за останні 12 місяців: