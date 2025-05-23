Долар стрімко падає в ціні: що відбувається на ринку
- Долар США падає в ціні через фіскальні побоювання та зниження кредитного рейтингу Moody's до Аа1.
- Індекс долара США впав до 99,20, а за тиждень долар втратив понад 1% вартості.
Долар США знову падає в ціні. На валюту тиснуть фактори, які непокоять інвесторів.
Чому падає долар сьогодні
Під час торгів у п'ятницю, 23 травня, долар повернувся до знецінення. Більшість тижня американська валюта демонструвала від'ємну динаміку на ринку, пише 24 Канал з посиланням на TradingEconomics. Загалом долар за тиждень може втратити понад 1%.
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Побоювання щодо фіскальних перспектив США набирають обертів. Зокрема, бюджетний законопроєкт, який підтримує Трамп, пройшов голосування в Палаті представників. Цей проєкт передбачає зниження податків і збільшення витрат на оборону, що може призвести до подальшого роздування державного боргу США.
Ще один фактор впливу – це рішення агентства Moody's про зниження кредитного рейтингу США до Аа1. Крім того, на долар тисне відсутність прогресу в торгових переговорах. Ба більше, на фоні цього інвестори втрачають інтерес до американських активів.
Що таке Індекс долара США (DXY)
Це показник, який демонструє співвідношення долара до 6 національних валют ключових торгових партнерів США. До кошика валют входять євро, японська єна, британський фунт, канадський долар, шведська крона та швейцарський франк.
Що з доларом сьогодні
Індекс долара США сьогодні впав до 99,20, згідно з даними MarketWatch. Долар подешевшав на 0,72% під час торгів. Протягом дня валюта США торгується в діапазоні від 99,20 до 99,94. З початку 2025 року долар обвалився на 8,56%. За 5 днів долар просів в ціні на 1,87%.
Ключові коливання Індексу долара США за рік:
- Індекс долара США досягнув пікового значення на рівні 110,18;
- цей показник зафіксував найслабші позиції за рік на рівні 97,92 повідомляє видання CNBC.