Долар змінив динаміку на ринку, тоді як інвестори зберігають обережність

Долар США повернувся до зростання після обвалу до мінімуму за 2 тижні. На валюту впливають останні події, які пов'язані з найбільшою економікою у світі.

Долар різко змінив динаміку на ринку

У четвер, 22 травня, американський долар зріс в ціні. Попередні три торгові долар демонстрував від'ємну динаміку на ринку, інформує 24 Канал з посиланням на TradingEconomics. Водночас валюта все ще торгується біля мінімуму за 2 тижні.

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Настрої інвесторів залишаться обережними. Зокрема, їх непокоять фіскальні перспективи США:

Палата представників змогла знайти голоси для підтримки законопроєкту про зменшення податків у США, який підтримував президент Трамп.

Прогнозують, що через це дефіцит бюджету США зросте майже на 3 мільярди доларів протягом наступного десятиліття.

Проте законопроєкт має ще пройти Сенат. Голосування заплановане на серпень.

Крім того, минулого тижня агентство Moody's знизило кредитний рейтинг США до Аа1. Серед ключових причин – занепокоєння щодо зростання державного боргу та збільшення бюджетного дефіциту. Ще один фактор впливу – це відсутність прогресу в торгових переговорах, що підриває довіру до американського ринку.

Що таке Індекс долара США (DXY) Це показник, який демонструє співвідношення долара до 6 національних валют ключових торгових партнерів США. До кошика валют входять євро, японська єна, британський фунт, канадський долар, шведська крона та швейцарський франк.

Що з доларом сьогодні

Індекс долара США сьогодні зріс на 0,14% до 99,70, згідно з даними MarketWatch. Під час торгової сесії долар США торгується в діапазоні від 99,44 до 99,87. З початку 2025 року долар подешевшав на понад 8%.

Ключові коливання Індексу долара США за рік: