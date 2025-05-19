Обвал триває: чому долар падає в ціні

Долар США втрачає позиції на ринку. На валюту тисне відразу кілька факторів впливу, які пов'язані з очікуваннями на фінансових ринках та низкою рішень.

Чому ціна долара падає

У понеділок, 19 травня, долар продовжує падати в ціні. Курс долара ще більше відійшов від максимуму за місяць, який зафіксували на минулому тижні, інформує 24 Канал з посиланням на TradingEconomics.

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Наразі на ринок впливають щодо фіскальних песрпектив США спровокували розпродаж доларових активів. Нагадаємо, що у п'ятницю, 16 травня, агентство Moody's знизило кредитний рейтинг США з Ааа до Аа1, посилаючись на зростання державного боргу та збільшення бюджетного дефіциту.

Фіскальні проблеми стали ще складнішими після того, як у неділю ключовий комітет Конгресу схвалив запропонований президентом Трампом законопроєкт про скорочення податків. У команді Трампа вважають, що зниження податків сприятиме економічному зростанню, збільшить доходи, а також допоможе скоротити дефіцит.

Крім того, фінансові ринки все ще очікують два зниження процентних ставок у США, що також тисне на долар. Корегування ставок прогнозують на вересень та грудень 2025 року.

Що таке Індекс долара США Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів США. Йдеться про євро, японську єну, британський фунт, канадський долар, шведську крону та швейцарський франк.

Що з доларом сьогодні

Індекс долара США торгується на рівні 100,18, згідно з даними MarketWatch. Під час торгів долар впав в ціна на 0,90%. Протягом торгової сесії валюта коливалася в діапазоні від 100,06 до 100,91. З початку 2024 року долар впав в ціні на 7,65%.

Ключові коливання Індексу долара США за рік: