Різницю між січнем та вереснем відчувають всі: скільки коштують 100 доларів в Україні

Збереження у валюті – це досить звичне явище серед українців. Тому за курсом іноземних валют долара стежать дуже ретельно. Особливу увагу, як правило, приділяють долару.

Скільки коштує 100 доларів в гривнях

З початку 2024 року долар США суттєво подорожчав в Україні. Про це свідчать дані НБУ, банків та небанківських установ. Відповідно накопичувати збереження у валюті стає все дорожче. Для прикладу, станом на 17 вересня 1 долар коштує 41,36 гривні, згідно з даними Нацбанку. Нагадаємо, що курс долара починав 2024 рік на рівні 36,57 гривні.

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Схожу динаміку можна відстежити в банках України та обмінниках. Курс долара на 17 вересня:

Банки в Україні в середньому продають долар США за курсом на рівні по 41,75 гривні, а купують – за 41,30 гривні, інформує "Мінфін";

В обмінниках долар купують по 41,26 гривні, а продають – по 41,90 гривні, за даними finance.ua.

До теми! Курс євро також значно здорожчав в Україні за майже 9 місяців поточного року. Про те, як змінилася вартість 100, 500 та 1000 євро з початку року – читайте тут.

Проте 1 січня 2024 року ситуація на ринку валют була трохи іншою. Зокрема, середній курс американської валюти у банках України коливався на рівні 38,2 гривні для купівлі та 39 гривень для продажу. Тоді як на готівковому ринку долар у січні коштувало 38,66 гривні (купівля) та 39,27 гривні (продаж).

Відповідно вартість 100 доларів за майже 9 місяців поточного року суттєво зросла. Тож на початку року за 100 доларів у банках та обмінниках потрібно було заплатити 3900 гривень та 3927 гривень відповідно. Станом на 17 вересня потрібно підготувати 4175 гривень для купівлі 100 доларів у банках, тоді як обмінниках доведеться заплатити 4190 гривень.