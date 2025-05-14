Долар впав нижче важливого психологічного рівня

Долар продовжує падати в ціні на світовому ринку. Валюта опинилася під тиском кілької факторів впливу.

Чому знижується долар

Під час торгів у середу, 14 травня, американський долар демонструє від'ємну динаміку на ринку щодо кошика з 6 інших валют. Долар США впав нижче важливого психологічного рівня, інформує 24 Канал з посиланням на TradingEconomics.

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На початку тижня долар США суттєво зріс в ціні завдяки вдалим торговим переговорам між США та Китаєм. Проте наразі трейдери знову почали більше звертати уваги на ширші наслідки торгової політики Трампа для економіки США. Ще один фактор впливу – м'якший, ніж очікувалося, звіт про інфляцію. Через це підтримку отримали припущення, що Федеральний резерв можливо зможе двічі знизити процентні ставки в 2025 році.

Що таке Індекс долара США Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів США. Йдеться про євро, японську єну, британський фунт, канадський долар, шведську крону та швейцарський франк.

Що з доларом сьогодні

Наразі Індекс долара США подешевшав на 0,53% до 100,47, згідно з даними порталу MarketWatch. Протягом торгової сесії валюта коливалася в діапазоні від 100,27 до 101,02. З січня2025 року долар втратив в ціні 7,38%.

Ключові коливання Індексу долара США за рік: