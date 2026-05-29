Офіційний курс валюти на 1 червня – чи подорожчає долар на початку літа

Нацбанк встановив офіційний курс валюти на понеділок, 1 червня. Після серії рекордів літо долар розпочне фактично без змін.

Який офіційний курс валюти?

Офіційний курс долара США 29 травня торгується по 44,26 гривні. Тобто ціна американської валюти зменшилася на 3 копійки проти 28 травня. Офіційний курс євро становить 51,43 гривні, отже його ціна впала на 11 копійок, повідомляє Нацбанк.

А от 1 червня курс валюти буде таким:

долар – 44,26 гривні (без змін);

євро – 51,55 гривні (+12 копійок).

Цікаво! Чинний рекорд ціни в Україні американська валюта встановила 28 травня – 44,29 гривні за курсом Нацбанку.

Який курс долара на готівковому ринку?

Нагадаємо, ще станом на обід 29 травня курс долара на готівковому ринку становив:

у банках, за даними "Мінфіну", купівля в середньому була по 44,03 гривні , а продаж – по 44,47 гривні ;

, а продаж – по ; на чорному ринку – купівля в середньому була по 44,22 гривні , а продаж – по 44,25 гривні ;

, а продаж – по ; в обмінниках, за даними finance.ua, купівля в середньому була по 43,74 гривні, а продаж – по 44,29 гривні.

Який курс євро на готівковому ринку? А от курс євро станом на ранок 29 травня був таким: у банках – купівля в середньому була по 51,25 гривні , а продаж – по 51,85 гривні ;

, а продаж – по ; на чорному ринку – купівля у середньому була по 51,60 гривні , а продаж – по 51,75 гривні ;

по , а продаж – по ; в обмінниках – купівля в середньому була по 51,37 гривні, а продаж – по 51,91 гривні.

Що чекає на курс валюти у червні

В ексклюзивному коментарі 24 Каналу директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий пояснив, що саме політика Нацбанку залишатиметься головним чинником стабільності, а підстав для різкої зміни поточних тенденцій наразі немає.

Завдяки режиму "керованої гнучкості" регулятор може згладжувати надмірні коливання на ринку через інтервенції, що в умовах повномасштабної війни вже кілька років допомагає утримувати баланс між попитом і пропозицією валюти.

За прогнозом експерта, ціна долара протягом першого місяця весни коливатиметься в межах 43,80 – 44,80 гривні.