Курс долара лише росте: усе може змінити наступний крок від ФРС
- Трейдери очікують на промови представників ФРС цього тижня, які можуть дати підказки про зміну ставок.
- Індекс долара зріс на 0,05% до 97,66.
У понеділок стало відчутним зростання долара. Збільшення відбулося, зокрема, на фоні очікування трейдерів.
Чому росте долар?
Річ у тім, що трейдери очікують промов представників Федеральної резервної системи на цьому тижні. Адже там можуть прозвучати "підказки" про подальшу зміну ставок, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.
Відсутність суттєвих даних до публікації основних даних про інфляцію щодо витрат на особисте споживання (PCE) у п'ятницю залишає інвесторів відкритими для переосмислення зниження ставки ФРС та плану на майбутнє,
– говорить керівник відділу макростратегії ринків у BNY Mellon Боб Севідж.
Нагадаємо! ФРС знизив ставки усього на 25 базисних пунктів. Трамп не оцінив це рішення. Американський президент вимагав радикальнішого зниження – на 50 базисних пунктів, повідомляє Reuters.
Як змінився курс долара, відносно інших валют?
Індекс долара зріс на 0,05% до 97,66 стосовно інших валют. Загальна ситуація така:
- євро незмінне і залишається на рівні – 1,1748 долара;
- шведська крона впала на 0,10%, відносно американського долара і сягнула 9,4140 за долар;
- єна – впала на 0,10%, зараз вона складає – 148,06 за долар;
- фунт стерлінгів, своєю чергою, впав до двотижневого мінімуму і сягнув 1,3453 долара.
Яка ситуація з курсом долара в Україні?
Курс долара не зазнає значних змін. Коливання будуть незначні і перебуватимуть в діапазоні 41,60 – 42 гривні.
Цього тижня – з 22 по 28 вересня курс долара також не зазнає відчутних змін. Валюта коливатиметься в межах 41,20 – 41,50 гривні на міжбанку та – готівковому ринку.
Зверніть увагу! Не всі долари можна обміняти в українських обмінниках. Фінустанови України мають право не приймати певні банкноти, йдеться, зокрема, про значно зношені.