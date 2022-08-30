Потужні позиції долара: що відбувається на валютному ринку

У 2022 році долар суттєво зміцнив свої позиції на валютному ринку. Індекс долара США досягнув різних пікових позицій. Про актуальну динаміку – читайте у матеріалі 24 каналу.

Індекс долара США продовжує тиждень з негативною динамікою котирувань. Торги на ринку тривають цілодобово.

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Актуальні дані щодо Індексу долара

У понеділок, 30 серпня, Індекс долара США коливається на рівні 108,50, згідно з даними Yahoo!Finance. З початку торгової сесії він втратив 0,31%. Індекс почав день на рівні 108,83. Крайні позиції долара США щодо кошика з 6 валют торгових партнерів США:

максимально Індекс долара підіймався до позначки на рівні 109,29, який зафіксували на ринку у середині липня 2022 року;

який зафіксували на ринку у середині липня 2022 року; тоді як мінімум за аналогічний період зафіксували на позиції у 91,78, за даними CNBC.

Індекс долара США – це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів офіційного Вашингтона. Йдеться про євро, єна, фунт стерлінгів, канадський долар, шведська крона та швейцарський франк.

Водночас WSJ Dollar Index (співвідношення долара США до 16 валют) сьогодні коливається на рівні 108,53, згідно з даними видання WSJ. З початку дня він втратив 0,28%. Актуальні дані щодо динаміки WSJ Dollar Index за останні 12 місяців:

за місяць він пішов вгору на 2,15%;

за останні 3 місяці цей показник зріс на 6,66%;

з початку 2022 року Індекс пішов вгору на 13,09%;

загалом за рік WSJ Dollar Index зріс на 17,17%.

Ситуація на валютному ринку

У 2022 році долара США демонструє потужні позиції на ринку. Зокрема, Індекс долара США у середині серпня продемонстрував одне із найкращих тижневих ралі з квітня на ринку, а також наближався до найбільшого зростання протягом календарного року за майже 40 років і третього за величиною відтоді, як у США вирішили вилучити долар із золотого стандарту більше ніж 50 років, пише Reuters.

Крім того, 29 серпня Індекс долара США досягнув максимального значення за 20 років – 109,5. Це сталося після заяви глави центрального банку США Джерома Пауелла. За його словами, американський регулятор має на меті й надалі підвищувати ставки. Одна з головних причин – боротьби з інфляцією, інформує "Мінфін".