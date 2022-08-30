Потужні позиції долара: що відбувається на валютному ринку
У 2022 році долар суттєво зміцнив свої позиції на валютному ринку. Індекс долара США досягнув різних пікових позицій. Про актуальну динаміку – читайте у матеріалі 24 каналу.
Індекс долара США продовжує тиждень з негативною динамікою котирувань. Торги на ринку тривають цілодобово.
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Актуальні дані щодо Індексу долара
У понеділок, 30 серпня, Індекс долара США коливається на рівні 108,50, згідно з даними Yahoo!Finance. З початку торгової сесії він втратив 0,31%. Індекс почав день на рівні 108,83. Крайні позиції долара США щодо кошика з 6 валют торгових партнерів США:
- максимально Індекс долара підіймався до позначки на рівні 109,29, який зафіксували на ринку у середині липня 2022 року;
- тоді як мінімум за аналогічний період зафіксували на позиції у 91,78, за даними CNBC.
Водночас WSJ Dollar Index (співвідношення долара США до 16 валют) сьогодні коливається на рівні 108,53, згідно з даними видання WSJ. З початку дня він втратив 0,28%. Актуальні дані щодо динаміки WSJ Dollar Index за останні 12 місяців:
- за місяць він пішов вгору на 2,15%;
- за останні 3 місяці цей показник зріс на 6,66%;
- з початку 2022 року Індекс пішов вгору на 13,09%;
- загалом за рік WSJ Dollar Index зріс на 17,17%.
Ситуація на валютному ринку
У 2022 році долара США демонструє потужні позиції на ринку. Зокрема, Індекс долара США у середині серпня продемонстрував одне із найкращих тижневих ралі з квітня на ринку, а також наближався до найбільшого зростання протягом календарного року за майже 40 років і третього за величиною відтоді, як у США вирішили вилучити долар із золотого стандарту більше ніж 50 років, пише Reuters.
Крім того, 29 серпня Індекс долара США досягнув максимального значення за 20 років – 109,5. Це сталося після заяви глави центрального банку США Джерома Пауелла. За його словами, американський регулятор має на меті й надалі підвищувати ставки. Одна з головних причин – боротьби з інфляцією, інформує "Мінфін".