Мощные позиции доллара: что происходит на валютном рынке

В 2022 году доллар существенно укрепил свои позиции на валютном рынке. Индекс доллара США достиг разных пиковых позиций. Об актуальной динамике читайте в материале 24 канала.

Индекс доллара США продолжает неделю с отрицательной динамикой котировок. Торги на рынке продолжаются круглосуточно.

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Актуальные данные по Индексу доллара

В понедельник, 30 августа, индекс доллара США колеблется на уровне 108,50, согласно данным Yahoo!Finance. С начала торговой сессии он потерял 0,31%. Индекс начал день на уровне 108,83. Крайние позиции доллара США по отношению к корзине из 6 валют торговых партнеров США:

максимально индекс доллара поднимался до отметки на уровне 109,29, который зафиксировали на рынке в середине июля 2022 года;

который зафиксировали на рынке в середине июля 2022 года; тогда как минимум за аналогичный период зафиксировали на позиции в 91,78, по данным CNBC.

Индекс доллара США – это показатель, фиксирующий соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров официального Вашингтона. Речь идет о евро, иене, фунте стерлингов, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.

В то же время WSJ Dollar Index (соотношение доллара США к 16 валютам) сегодня колеблется на уровне 108,53, согласно данным издания WSJ. С начала дня он потерял 0,28%. Актуальные данные по динамике WSJ Dollar Index за последние 12 месяцев:

за месяц он пошел вверх на 2,15%;

за последние 3 месяца этот показатель вырос на 6,66%;

с начала 2022 года Индекс пошел вверх на 13,09%;

в целом за год WSJ Dollar Index вырос на 17,17%.

Ситуация на валютном рынке

В 2022 году доллар США демонстрирует мощные позиции на рынке. В частности, Индекс доллара США в середине августа продемонстрировал одно из лучших недельных ралли с апреля на рынке, а также приближался к наибольшему росту в течение календарного года почти за 40 лет и третьего по величине с тех пор, как в США решили изъять доллар из золотого стандарта более чем 50 лет, пишет Reuters.

Кроме того, 29 августа Индекс доллара США достиг максимального значения за 20 лет – 109,5. Это произошло после заявления главы центрального банка США Джерома Пауэлла. По его словам, американский регулятор преследует цель и дальше повышать ставки. Одна из главных причин – борьба с инфляцией, сообщает "Минфин".