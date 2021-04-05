Курс на діджиталізацію: у Китаї тестують цифровий юань

Китай впевнено рухається на зустріч діджиталізації. У Гонконзі запустили пілотну програму тестування цифрового юаня. Про амбітні плани Китаю – читайте далі.

Центральний банк Китаю дозволив обраним жителям особливого адміністративного району використовувати цифровий юань для транскордонних платежів.

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Сміливий експеримент

У ході цієї кампанії, жителі Гонконгу, які часто відвідують місто Шеньчжень, яке знаходиться на кордоні з особливим адміністративним районом і провінцією Гуандун, мають змогу замість готівки використовувати цифровий аналог нацвалюти.

Для цього їм необхідно зареєструвати цифровий гаманець. Денний ліміт становить 50 тисяч юанів. Віртуальне портмоне можна буде використовувати після підтвердження особи на основі дозволу на поїздку на материк. У разі відсутності такого документа, житель Гонконгу може використати свій номер телефону для створення гаманця.

Програма запровадження цифрового юаня є частиною п'ятирічного плану економічного і соціального розвитку Китаю. Експеримент фінансує Народний банк Китаю.

Варто зауважити, що китайський юань вже активно використовують в Гонконзі, тож додатковий варіант оплати має спростити процес для тих, кому необхідно здійснити транскордонний платіж.

До цього часу використання цифрового юаня обмежувалося лише роздрібними платежами на материковій частині Піднебесної. Китай планує й надалі активно досліджувати та розвивати діджитал-аналог національної валюти.

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Китай тестує цифровий юань / Фото unsplash

Чому Гонконг?

Місто Гонконг не лише має особливий статус в Китаї, але й досі залишається найбільшим офшорним ринком для національної валюти. Зокрема, у 2019 році на Гонконг припадало 44,9% транскордонних платежів та надходжень юаня.

Йдеться про 1,3 трильйона доларів США або 8,83 трильйона юанів. До того ж особливий адміністративний район Китаю є одним з потужних фінансових центрів світу. У майбутньому китайські політики мають намір розширити географію тестування цифрового юаня.

Йдеться про декілька регіонів, включаючи район Великої затоки район Гуандун – Гонконг – Макао.