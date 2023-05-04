Біткойн стрімко росте після підвищення облікової ставки ФРС

Протягом декількох місяців біткойн має стабільну тенденцію до зростання, а за минулу добу він виріс на цілих 2,5%. Проте трейдери вважають, що найближчим часом криптовалюта "заспокоїться" й не буде рухатися.

Що сталося

3 травня комітет з відкритого ринку при Федеральній резервній системі США прийняли рішення підняти облікову ставку на 25 базисних пунктів, що спричинило ріст вартості біткойна на 2,5%, тобто до понад 29 тисяч доларів, за останню добу.

Читайте також Криптовалюта та світовий бізнес: хто вже почав використовувати токени для розрахунку

Базова облікова ставка досягла 5 – 5,25%, що є найвищим показником з 2007 року. Проте багато експертів вважає, що регулятор може переглянути свою стримувальну політику найближчим часом, а ця криптовалюта зафіксується на досягнутому рівні.

Нагадаємо! Зростання ключової процентної ставки вище показника базової інфляції завжди призводило до припинення підвищення ставок. Згодом починався перехід до стимулюючої грошово-кредитної політики.

Середній період, за який останнє підвищення переходить до зниження ставок, триває 5 місяців, але може затягнутися і до 8 місяців.

Біткойн зростає вже протягом 4 місяців, що є рекордом з 2021 року. З початку року він піднявся на 70%.

Центральний банк США встановив рекорд