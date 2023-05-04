Біткойн стрімко росте після підвищення облікової ставки ФРС
Джерело:Santiment
Протягом декількох місяців біткойн має стабільну тенденцію до зростання, а за минулу добу він виріс на цілих 2,5%. Проте трейдери вважають, що найближчим часом криптовалюта "заспокоїться" й не буде рухатися.
Що сталося
3 травня комітет з відкритого ринку при Федеральній резервній системі США прийняли рішення підняти облікову ставку на 25 базисних пунктів, що спричинило ріст вартості біткойна на 2,5%, тобто до понад 29 тисяч доларів, за останню добу.
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Базова облікова ставка досягла 5 – 5,25%, що є найвищим показником з 2007 року. Проте багато експертів вважає, що регулятор може переглянути свою стримувальну політику найближчим часом, а ця криптовалюта зафіксується на досягнутому рівні.
Середній період, за який останнє підвищення переходить до зниження ставок, триває 5 місяців, але може затягнутися і до 8 місяців.
Біткойн зростає вже протягом 4 місяців, що є рекордом з 2021 року. З початку року він піднявся на 70%.
Центральний банк США встановив рекорд
- Федеральна резервна система США на останньому засіданні підвищила базову ставку, встановивши багаторічний рекорд.
- На початку місяця центральний банк підвищив ставку до 5% – 5,25%. Це піковий рівень з 2007 року. У рамках голосування це рішення підтримали одностайно.
- Згідно з даними порталу YCharts, інфляція у першій економіці світу у березні впала до 4,98% з 6,04% у лютому. Максимальний рівень інфляції у США зафіксували у червні минулого року. Тоді цей показник перетнув позначку у 9% річних.