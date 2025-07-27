Ви здивуєтесь: чи існує купюра номіналом 1 000 євро

У 2022 році було запроваджено євро. Тоді ж була випущена й перша серія євро банкнот.

Чи існує купюра 1 000 євро?

Вона складалася з семи різних номіналів: 5, 10, 20, 50, 100, 200 та 500 євро, повідомляє 24 Канал з посиланням на Європейський центральний банк.

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Ці банкноти поступово замінюються другою серією (її ще називають серія "Європа"), тому зараз їх можна побачити рідше. Однак купюри першої серії залишаються законним платіжним засобом і завжди зберігатимуть свою вартість.

Вони будуть продовжувати перебувати в обігу, доки не буде вичерпано залишки старих банкнот.

Серія "Європа" була розроблена для того, аби зробити євро більш захищеними від підробок. Також вони мали б бути довговічнішими.

Серія названа на честь Європи, персонажа з грецької міфології, чий портрет зображено в двох захисних елементах банкнот. Це забезпечує візуальний зв’язок із континентом Європа, а також додає банкнотам людяності,

– розповіли у Європейському центральному банку.

Серія "Європа" включає шість номіналів: 5, 10, 20, 50, 100 та 200 євро. Перші банкноти цієї серії з’явилися в обігу у 2013 році.

Завершилася серія у травні 2019 року. Тоді були випущені банкноти номіналом 100 та 200 євро.

Водночас купюра номіналом 500 євро не увійшла до цієї серії. Ба більше, вона не випускається з 27 квітня 2019 року.

Важливо! Купюри у 1 000 євро при цьому не існує, і Європейський центральний банк ніколи не випускав такі банкноти.