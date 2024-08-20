Як перевірити долари на справжність в домашніх умовах
Джерело:The U.S. Currency Education Program
Купівля іноземної валюти – це процес, у якому потрібно зважати на усі деталі. Особливої уваги заслуговує питання справжності банкнот. Далі у матеріалі розглянемо, як перевірити американські долари на справжність.
Як перевірити долари на справжність
Найперше варто звернути увагу на номінал банкноти. Нагадаємо, що Федеральний резерв випускає купюри лише з такими номіналами: 1, 2, 5, 10, 20, 50 та 100 доларів. Регулятор періодично змінює дизайн банкнот, аби їх було складніше підробити. Центробанк США оприлюднив чіткий графік оновлення готівкової валюти.
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Наступний крок – перевірити папір, з якого зроблені банкноти. Річ у тому, на дотик купюра долара має бути шорсткою та бархатистою, оскільки у складі є бавовна та льон. Крім того, на будь-якій банкноті американського долара обов'язково має бути водяний знак. Цей елемент повинен бути помітним з обох сторін банкноти на світлі. У купюрах номіналом від 10 доларів водяний знак – це портрет діяча, який на них зображений.
Також виділяють такі елементи захисту американського долара:
- Чорнило, яке змінює колір – на купюрах номіналом від 10 доларів цифри у правому нижньому куті мають ставати зеленими замість мідних при нахилі банкноти. Тоді як на 100-й купюрі останнього зразка колір змінює дзвіночок у чорнильниці;
- Мікродрук – цей елемент можна помітити на банкнотах номіналом від 5 доларів, який допомагає визначити їхню справжність. По суті це написи зроблені дуже дрібним шрифтом. Як правило, щоб їх помітити потрібно або дуже ретельно придивитися до банкноти або розмістити її під збільшенням.
- Захисна смужка, яка має змінювати колір на зелений в ультрафіолетовому світлі. На 100 доларах нового зразка така смужка має синій колір та є тривимірною.
- На кожній банкноті обов’язково мають бути літера та номер, які вказують на федеральний резервний банк, що її випустив;
- Серійний номер – це унікальний набір з 11 цифр та букв на банкноті. Ця комбінація двічі повторюється на лицевій стороні купюри.
Ще один дуже важливий нюанс – це вигляд банкнот при купівлі валюти. Радять купувати лише цілі та розгладжені купюри, адже фальшивки часто намагаються приховати видимим зношуванням купюри.