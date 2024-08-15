У США розкрили план оновлення банкнот долара: коли чекати змін

Американський долар – це одна із найпопулярніших та найсильніших валют у світі. Водночас долар має відповідати низці вимог. Тому варто стежити за тими змінами, які впроваджує Федеральний резерв.

Коли США будуть змінювати дизайн долара

На сьогодні банкноти долара США мають відповідати широким, унікальним потребам. Йдеться про автентифікацію, запобігання підробці за допомогою декількох рівнів відкритих і прихованих засобів захисту. Крім того, долар має функціонувати у приймачах для банкнот для торговців, комерційних банків та центробанків.

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Проте центробанк США періодично змінює дизайн банкнот долара. Одна з головних цілей – посилення безпекового аспекту. Адже купюри мають бути стійкими до все більш винахідливих варіацій підробок валюти. До того ж ретельна інтеграція ексклюзивних функцій безпеки є критично важливою основою для досягнення таких цілей:

Зберігання готівки у безпеці;

Захист та забезпечення стабільності економіки США, яка є першою у світі.

Більше ніж третина вкладів українців у банках були зроблені у доларах та євро

. Частка цих валют становить 35,1%. Йдеться про дані за червень 2024 року.

У зв'язку з цим Федеральний резерв має графік оновлення дизайну банкнот долара:

10 доларів – 2026 рік;

50 доларів – 2028 рік;

20 доларів – 2030 рік;

5 доларів – 2032 рік;

100 доларів – 2034 рік.

Оновлювати купюри долара будуть у цій послідовності у зв'язку із прагненням зменшити ризики та веденням боротьби з підробками.