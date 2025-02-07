Важливий союзник України хоче заборонити росіянам купувати нерухомість

Фінляндія, яка має спільний кордон з Росією, просуває важливий законопроєкт, який сфокусований на національній безпеці. Міністр оборони Фінляндії прояснив головну ціль законопроєкту.

Фінляндія просуває важливу заборону для

Влада Фінляндії продовжує просувати план щодо заборони росіянам купувати нерухомість в країні. Про відповідний план стало відомо ще у вересні. Міністерство оборони Фінляндії уже винесло на розгляд місцевого парламенту відповідний законопроєкт. Про це пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Необхідність цього закону пояснюють безпековими побоюваннями. Нагадаємо, що Фінляндія, яка у 2023 році вступила в НАТО, має спільний кордон з Росією протяжністю майже 1,3 тисячі кілометрів. Відомо, що особливу увагу приділяють покупцям або з російським громадянством, або з подвійним.

Цікаво, що у тексті закону вказано, що Фінляндія прагне заборонити купувати об'єкти нерухомості "громадянам країн, які беруть участь в агресивній війні та можуть становити загрозу національній безпеці Фінляндії". Безпосередньо Росія в цьому законі не згадується. Але спрямованість законопроєкту проти росіян підтвердив міністр оборони Фінляндії.

Міністр оборони Фінляндії Антті Хаккянен пояснив, що мета законопроєкту – це обмежити можливість росіян купувати нерухомість в країні. За його словами, наявність нерухомості у власності росіян на тлі загрози для безпеки в Європі з боку Москви може бути використана для здійснення ворожого впливу.