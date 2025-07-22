Експорт нафти з України: які країни купують "чорне золото" та скільки це приносить грошей

Видобуток та експорт нафти може бути дуже прибутковою галуззю для країни. Втім, не всім щастить мати великі поклади цього ключового для світової економіки ресурсу.

Чи експортує Україна нафту?

Україна не належить до провідних експортерів нафти, адже не володіє значними запасами цього ресурсу. Проте певні обсяги нафти та нафтопродуктів все ж таки реалізуються за кордон. Про це пише 24 Канал із посиланням на Портал даних видобувної галузі України.

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Куди Україна продає нафту?

У 2023 році українська нафта постачалася переважно до таких країн:

Литва – на суму 7,96 мільйона доларів;

Китай – 2,61 мільйона доларів;

США – 2,04 мільйона доларів.

Для порівняння: у 2022 році загальна сума експорту становила 71,96 млн доларів.

Якими були обсяги видобутку та експорт у попередні роки?

За офіційними даними, у 2021 році в Україні видобули близько 1,6 мільйона тонн нафти. Тоді ж на експорт було відправлено 90 тисяч тонн сировини на загальну суму 27 млн доларів – усю нафтупридбала Румунія.

Попри наявність експорту, його обсяги залишаються незначними на тлі імпорту. Україна більше імпортує нафти та нафтопродуктів, ніж експортує.

Важливо! Станом на кінець 2021 року, за оцінками фахівців, в Україні було приблизно 78,5 мільйона тонн видобувних запасів нафти.