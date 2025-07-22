Экспорт нефти из Украины: какие страны покупают "черное золото" и сколько это приносит денег
- В 2023 году Украина экспортировала нефть в Литву, Китай и США на общую сумму около 12,6 миллиона долларов.
- Украина больше импортирует нефти и нефтепродуктов, чем экспортирует; по состоянию на конец 2021 запасы нефти оценивались в 78,5 миллиона тонн.
Добыча и экспорт нефти может быть очень прибыльной отраслью для страны. Впрочем, не всем везет иметь большие залежи этого ключевого для мировой экономики ресурса.
Экспортирует ли Украина нефть?
Украина не относится к ведущим экспортерам нефти, ведь не обладает значительными запасами этого ресурса. Однако определенные объемы нефти и нефтепродуктов все же реализуются за границу. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Портал данных добывающей отрасли Украины.
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Куда Украина продает нефть?
В 2023 году украинская нефть поставлялась преимущественно в такие страны:
- Литва – на сумму 7,96 миллиона долларов;
- Китай – 2,61 миллиона долларов;
- США – 2,04 миллиона долларов.
Для сравнения: в 2022 году общая сумма экспорта составляла 71,96 млн долларов.
Какими были объемы добычи и экспорт в предыдущие годы?
По официальным данным, в 2021 году в Украине добыли около 1,6 миллиона тонн нефти. Тогда же на экспорт было отправлено 90 тысяч тонн сырья на общую сумму 27 млн долларов – всю нефть приобрела Румыния.
Несмотря на наличие экспорта, его объемы остаются незначительными на фоне импорта. Украина больше импортирует нефти и нефтепродуктов, чем экспортирует.
Важно! По состоянию на конец 2021 года, по оценкам специалистов, в Украине было примерно 78,5 миллиона тонн добывающих запасов нефти.