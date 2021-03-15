Економічна криза з нами надовго: куди краще вкладати гроші

У світі триває масова вакцинація від COVID-19. Це дає надію на завершення карантину найближчим часом і поступовий вихід з економічної кризи. Однак, аналітики фондових ринків не такі оптимістичні.

Про прогнози та про одну з найбільш вигідних в цей час інвестиційних ідей, 24 канал поговорив з фахівцем компанії Forex Club Віктором Тараном.

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Пронози для ринків

Ситуація на фінансових ринках продовжує залишатися напруженою. З одного боку, розробка вакцин і початок їх застосування означають початок кінця пандемії, що є позитивним фактором для світових інвесторів.

Однак з іншого боку, світові центральні банки в період пандемії проводили великі вливання ліквідності на фінансовий ринок, щоб згладити негативні наслідки поширення коронавірусу. В результаті, на ринку утворилася велика кількість валюти, що може призвести до зниження курсу світових валют.

Чи варто зараз інвестувати у валюту

В умовах, коли курс таких світових валют, як долар або євро, може знизитися, найкраще вкладати кошти в найбільш стабільні, захисні активи. До таких активів, зокрема, відноситься золото.



Золото зараз найстабільніша інвестиція / Unsplash

"Від золота відмовлятися ще рано"

Суть цієї інвестиційної ідеї полягає в тому, щоб уникнути знецінення ваших коштів, навіть номінованих у валюті, за допомогою покупки контрактів на золото, які не передбачають фізичної поставки металу.

Чому золоте ростиме в ціні

Так, золото може продемонструвати позитивну динаміку, переконаний трейдер-аналітик Віктор Таран.

Цьому буде сприяти:

збереження нестабільності на фінансовому ринку;

великий обсяг ліквідності, який утворився на ринку в період пандемії;

м'яка монетарна політика американської ФРС;

узгоджений владою США пакет заходів підтримки на 900 мільярдів доларів.

Важливо пам'ятати, що боротьба з пандемією не закінчена, а це значить, що попит на захисні активи буде зберігатися досить довго,

– додає Віктор Таран.

Як заробити на золоті

Вибір стратегії інвестування залежить від того, який прибуток ви хочете отримати, пояснює експерт.

Якщо ваша мета – максимальний прибуток, можна агресивно купувати цей дорогоцінний метал. Однак важливо пам'ятати, що при агресивній торгівлі зростають і ваші ризики.

Для тих, хто не готовий брати на себе значні ризики, підійде помірний або навіть консервативний стиль інвестицій.

А як щодо срібла та платини...

У період нестабільності дорогоцінні метали є хорошим захисним активом, який можна використовувати для збереження і примноження коштів. Щоб зберегти гроші, можна крім золота розглянути, наприклад, можливість покупки контрактів на срібло чи платину.

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Спробуємо підрахувати. Якщо в рамках інвестиційної ідеї "Від золота відмовлятись зарано", ви інвестуєте 1000 доларів, то:

при консервативному сценарії ви можете отримати прибуток у 240 доларів ;

сценарії ви можете отримати прибуток у ; при використанні помірного сценарію ви заробите – 480 доларів ;

сценарію ви заробите – ; при агресивному – 960 доларів за три місяці.

Тому, поки фондові ринки демонструють нестабільність, одним з кращих варіантом є золото. Традиційний захисний актив, який не втрачає своєї ліквідності. Його можна як продати в будь-який момент, так і заробити на ньому кругленьку суму.