Економічна криза з нами надовго: куди краще вкладати гроші

Джерело:24 канал
У світі триває масова вакцинація від COVID-19. Це дає надію на завершення карантину найближчим часом і поступовий вихід з економічної кризи. Однак, аналітики фондових ринків не такі оптимістичні.
Про прогнози та про одну з найбільш вигідних в цей час інвестиційних ідей, 24 канал поговорив з фахівцем компанії Forex Club Віктором Тараном.
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Ситуація на фінансових ринках продовжує залишатися напруженою. З одного боку, розробка вакцин і початок їх застосування означають початок кінця пандемії, що є позитивним фактором для світових інвесторів.
Однак з іншого боку, світові центральні банки в період пандемії проводили великі вливання ліквідності на фінансовий ринок, щоб згладити негативні наслідки поширення коронавірусу. В результаті, на ринку утворилася велика кількість валюти, що може призвести до зниження курсу світових валют.
В умовах, коли курс таких світових валют, як долар або євро, може знизитися, найкраще вкладати кошти в найбільш стабільні, захисні активи. До таких активів, зокрема, відноситься золото.
Золото зараз найстабільніша інвестиція / Unsplash
Суть цієї інвестиційної ідеї полягає в тому, щоб уникнути знецінення ваших коштів, навіть номінованих у валюті, за допомогою покупки контрактів на золото, які не передбачають фізичної поставки металу.
Так, золото може продемонструвати позитивну динаміку, переконаний трейдер-аналітик Віктор Таран.
Важливо пам'ятати, що боротьба з пандемією не закінчена, а це значить, що попит на захисні активи буде зберігатися досить довго,
– додає Віктор Таран.
Вибір стратегії інвестування залежить від того, який прибуток ви хочете отримати, пояснює експерт.
У період нестабільності дорогоцінні метали є хорошим захисним активом, який можна використовувати для збереження і примноження коштів. Щоб зберегти гроші, можна крім золота розглянути, наприклад, можливість покупки контрактів на срібло чи платину.
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Спробуємо підрахувати. Якщо в рамках інвестиційної ідеї "Від золота відмовлятись зарано", ви інвестуєте 1000 доларів, то:
Тому, поки фондові ринки демонструють нестабільність, одним з кращих варіантом є золото. Традиційний захисний актив, який не втрачає своєї ліквідності. Його можна як продати в будь-який момент, так і заробити на ньому кругленьку суму.