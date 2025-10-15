В української блогерки Ксюші Манекен вкрали значну суму коштів. Йдеться про 6,2 мільйона гривень, або 150 тисяч доларів.

Що сталося з Ксюшею Манекен?

Причиною втрати коштів став чат-бот Монобанку, який виявився фейковим, пише 24 Канал з посиланням на блогерку в Instagram.

Річ у тім, що Манекен хотіла вивести гроші зі свого рахунку ФОП у Monobank. Але шахраї повідомили блогерку про "проблеми з додатком" та попросили його перевстановити.

Таким чином злодії отримали доступ до рахунку Ксюші Манекен. Надалі вони вже почали виводи кошти на підставні ФОП.

Ксюша Манекен Блогерка Шахраї вкрали у мене 6, 2 мільйона гривень (150 тисяч доларів), а точніше не в мене, а в бренду.

Вона розказала, що не є користувачем Monobank та все життя мала картку "ПриватБанк", і була задоволена. Але бухгалтер запропонував перевестися на Monobank, бо це "кращий сервіс". Тому відбулося "переведення".

Так ось, вчора я вирішила вивести якусь частину грошей з Monobank, і для цього, по пам'яті знаю, що Monobank переписується з усіма в Telegram, я намагалася знайти цей чат. Ввела у пошуку "Mono", і мене вивело на "Монобанк Чат-Бот", як ви уже розумієте – це підставний. Я натиснула "Старт", і зі мною зв'язався менеджер,

– розказала знаменитість.

Українська зірка описала своє питання. Але менеджер сказав, що є помилка у додатку, тому його потрібно перевстановити. Шахраї змогли зайти у кабінет та почати переказувати гроші на різні ФОП.

Зверніть увагу! Водночас українська знаменитість повідомила, що у Monobank їй відповіли, що допомогти не зможуть.

Що кажуть у Monobank?

Співвласник Monobank Олег Гороховський не залишився осторонь ситуації. Він опублікував історію в Instagram, де пояснив свою позицію та позицію банку зокрема.

Мені дуже прикро, що з вами таке трапилось. Я знаю усі подробиці. Я дуже вам співчуваю,

– написав Гороховський.

Він прокоментував ті звинувачення, що лунають у відео в бік банку:

1. Вони безпідставні, бо жоден банк у світі не врятував би ці гроші.

2. Більшість грошей пішла на ФОП в інші банки, і це ФОП – нормальні, не шахрайські. Жоден банк не буде обслуговувати шахраїв, якщо розуміє, що це шахраї.

Скриншот з соцмережі Гороховського

Важливо! Він порадив блогерці триматися та ще раз наголосив, що йому дуже шкода.

