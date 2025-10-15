Манекен втратила 6 мільйонів гривень через фейковий чат Монобанку: як на це відреагували у банку
- Ксюша Манекен втратила 6,2 мільйона гривень через фейковий чат-бот Монобанку.
- Співвласник Monobank Олег Гороховський заявив, що банк не міг би запобігти цій крадіжці, і висловив співчуття.
В української блогерки Ксюші Манекен вкрали значну суму коштів. Йдеться про 6,2 мільйона гривень, або 150 тисяч доларів.
Що сталося з Ксюшею Манекен?
Причиною втрати коштів став чат-бот Монобанку, який виявився фейковим, пише 24 Канал з посиланням на блогерку в Instagram.
Річ у тім, що Манекен хотіла вивести гроші зі свого рахунку ФОП у Monobank. Але шахраї повідомили блогерку про "проблеми з додатком" та попросили його перевстановити.
Таким чином злодії отримали доступ до рахунку Ксюші Манекен. Надалі вони вже почали виводи кошти на підставні ФОП.
Шахраї вкрали у мене 6, 2 мільйона гривень (150 тисяч доларів), а точніше не в мене, а в бренду.
Вона розказала, що не є користувачем Monobank та все життя мала картку "ПриватБанк", і була задоволена. Але бухгалтер запропонував перевестися на Monobank, бо це "кращий сервіс". Тому відбулося "переведення".
Так ось, вчора я вирішила вивести якусь частину грошей з Monobank, і для цього, по пам'яті знаю, що Monobank переписується з усіма в Telegram, я намагалася знайти цей чат. Ввела у пошуку "Mono", і мене вивело на "Монобанк Чат-Бот", як ви уже розумієте – це підставний. Я натиснула "Старт", і зі мною зв'язався менеджер,
– розказала знаменитість.
Українська зірка описала своє питання. Але менеджер сказав, що є помилка у додатку, тому його потрібно перевстановити. Шахраї змогли зайти у кабінет та почати переказувати гроші на різні ФОП.
Зверніть увагу! Водночас українська знаменитість повідомила, що у Monobank їй відповіли, що допомогти не зможуть.
Що кажуть у Monobank?
Співвласник Monobank Олег Гороховський не залишився осторонь ситуації. Він опублікував історію в Instagram, де пояснив свою позицію та позицію банку зокрема.
Мені дуже прикро, що з вами таке трапилось. Я знаю усі подробиці. Я дуже вам співчуваю,
– написав Гороховський.
Він прокоментував ті звинувачення, що лунають у відео в бік банку:
1. Вони безпідставні, бо жоден банк у світі не врятував би ці гроші.
2. Більшість грошей пішла на ФОП в інші банки, і це ФОП – нормальні, не шахрайські. Жоден банк не буде обслуговувати шахраїв, якщо розуміє, що це шахраї.
Скриншот з соцмережі Гороховського
Важливо! Він порадив блогерці триматися та ще раз наголосив, що йому дуже шкода.
Хто така Ксюша Манекен?
Ксюша Манекен – це українська блогерка, за якою слідкують понад 500 000 підписників. Манекен родом з Кременчуга Полтавської області.
У 2023 році Ксюша Манекен опублікувала пост, у якому повідомила, що отримала відзнаку "За сприяння воєнній розвідці України 2 ступеня". Андрій Юсов пояснив, що йшлося про роботу на інформаційному фронті, а не про агентурну роботу.