Манекен потеряла 6 миллионов гривен из-за фейкового чата Монобанка
- Ксюша Манекен потеряла 6,2 миллиона гривен из-за фейкового чат-бота Монобанка.
- Совладелец Monobank Олег Гороховский заявил, что банк не мог бы предотвратить эту кражу, и выразил соболезнования.
У украинского блогера Ксюши Манекен украли значительную сумму средств. Речь идет о 6,2 миллиона гривен, или 150 тысяч долларов.
Что произошло с Ксюшей Манекен?
Причиной потери средств стал чат-бот Монобанка, который оказался фейковым, пишет 24 Канал со ссылкой на блогера в Instagram.
Дело в том, что Манекен хотела вывести деньги со своего счета ФЛП в Monobank. Но мошенники сообщили блогеру о "проблемах с приложением" и попросили его переустановить.
Таким образом воры получили доступ к счету Ксюши Манекен. В дальнейшем они уже начали выводы средств на подставные ФЛП.
Мошенники украли у меня 6, 2 миллиона гривен (150 тысяч долларов), а точнее не у меня, а у бренда.
Она рассказала, что не является пользователем Monobank и всю жизнь имела карточку "ПриватБанк", и была довольна. Но бухгалтер предложил перевестись на Monobank, потому что это "лучший сервис". Поэтому состоялся "перевод".
Так вот, вчера я решила вывести какую-то часть денег с Monobank, и для этого, по памяти знаю, что Monobank переписывается со всеми в Telegram, я пыталась найти этот чат. Ввела в поиске "Mono", и меня вывело на "Монобанк Чат-Бот", как вы уже понимаете – это подставной. Я нажала "Старт", и со мной связался менеджер,
– рассказала знаменитость.
Украинская звезда описала свой вопрос. Но менеджер сказал, что есть ошибка в приложении, поэтому его нужно переустановить. Мошенники смогли зайти в кабинет и начать перевести деньги на различные ФЛП.
Обратите внимание! В то же время украинская знаменитость сообщила, что в Monobank ей ответили, что помочь не смогут.
Что говорят в Monobank?
Совладелец Monobank Олег Гороховский не остался в стороне от ситуации. Он опубликовал историю в Instagram, где объяснил свою позицию и позицию банка в частности.
Мне очень жаль, что с вами такое случилось. Я знаю все подробности. Я очень вам сочувствую,
– написал Гороховский.
Он прокомментировал те обвинения, звучащие в видео в сторону банка:
1. Они безосновательны, потому что ни один банк в мире не спас бы эти деньги.
2. Большинство денег ушло на ФЛП в другие банки, и это ФЛП – нормальные, не мошеннические. Ни один банк не будет обслуживать мошенников, если понимает, что это мошенники.
Скриншот из соцсети Гороховского
Важно! Он посоветовал блогеру держаться и еще раз подчеркнул, что ему очень жаль.
Кто такая Ксюша Манекен?
Ксюша Манекен – это украинский блогер, за которой следят более 500 000 подписчиков. Манекен родом из Кременчуга Полтавской области.
В 2023 году Ксюша Манекен опубликовала пост, в котором сообщила, что получила награду "За содействие военной разведке Украины 2 степени". Андрей Юсов объяснил, что речь шла о работе на информационном фронте, а не об агентурной работе.