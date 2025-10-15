У украинского блогера Ксюши Манекен украли значительную сумму средств. Речь идет о 6,2 миллиона гривен, или 150 тысяч долларов.

Что произошло с Ксюшей Манекен?

Причиной потери средств стал чат-бот Монобанка, который оказался фейковым, пишет 24 Канал со ссылкой на блогера в Instagram.

Дело в том, что Манекен хотела вывести деньги со своего счета ФЛП в Monobank. Но мошенники сообщили блогеру о "проблемах с приложением" и попросили его переустановить.

Таким образом воры получили доступ к счету Ксюши Манекен. В дальнейшем они уже начали выводы средств на подставные ФЛП.

Ксюша Манекен Блогерша Мошенники украли у меня 6, 2 миллиона гривен (150 тысяч долларов), а точнее не у меня, а у бренда.

Она рассказала, что не является пользователем Monobank и всю жизнь имела карточку "ПриватБанк", и была довольна. Но бухгалтер предложил перевестись на Monobank, потому что это "лучший сервис". Поэтому состоялся "перевод".

Так вот, вчера я решила вывести какую-то часть денег с Monobank, и для этого, по памяти знаю, что Monobank переписывается со всеми в Telegram, я пыталась найти этот чат. Ввела в поиске "Mono", и меня вывело на "Монобанк Чат-Бот", как вы уже понимаете – это подставной. Я нажала "Старт", и со мной связался менеджер,

– рассказала знаменитость.

Украинская звезда описала свой вопрос. Но менеджер сказал, что есть ошибка в приложении, поэтому его нужно переустановить. Мошенники смогли зайти в кабинет и начать перевести деньги на различные ФЛП.

Обратите внимание! В то же время украинская знаменитость сообщила, что в Monobank ей ответили, что помочь не смогут.

Что говорят в Monobank?

Совладелец Monobank Олег Гороховский не остался в стороне от ситуации. Он опубликовал историю в Instagram, где объяснил свою позицию и позицию банка в частности.

Мне очень жаль, что с вами такое случилось. Я знаю все подробности. Я очень вам сочувствую,

– написал Гороховский.

Он прокомментировал те обвинения, звучащие в видео в сторону банка:

1. Они безосновательны, потому что ни один банк в мире не спас бы эти деньги.

2. Большинство денег ушло на ФЛП в другие банки, и это ФЛП – нормальные, не мошеннические. Ни один банк не будет обслуживать мошенников, если понимает, что это мошенники.

Скриншот из соцсети Гороховского

Важно! Он посоветовал блогеру держаться и еще раз подчеркнул, что ему очень жаль.

Кто такая Ксюша Манекен?