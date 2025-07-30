Сталеливарна галузь Європи продовжує зазнавати серйозних труднощів, попри укладення торговельної угоди між Євросоюзом і США. У Сполучених Штатах продовжують зберігатися 50-відсоткові мита на європейську сталь, що значно обмежує експорт з країн ЄС.

Чому металурги критикують угоду США та ЄС?

За словами виконавчої директорки Німецької сталеливарної федерації Керстін Марії Ріппель, становище європейських виробників залишається вкрай важким. Вона вважає, що Євросоюзу і США необхідно створити альянс у сталеливарній сфері для відповіді на проблему світових надлишкових потужностей, пише 24 Канал з посиланням на Wirtschaftsvereinigung Stahl.

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Також, за її словами, Єврокомісія повинна активізувати реалізацію положень "Сталевого плану дій". Зокрема, ввести обмеження на частку імпорту на європейському ринку, щоб збільшити завантаження металургійних потужностей всередині ЄС.

Що загрожує металургійній промисловості?

Свою підтримку цій позиції висловили Європейська федерація з розподілу та торгівлі сталлю, трубами та металами та Європейська асоціація сталі, які 28 липня виступили зі спільною заявою.

У ній йдеться про те, що за відсутності дієвих заходів захисту як сталі, так і продукції, що містить сталь, зростає ризик деіндустріалізації, втрати робочих місць і ослаблення промислової бази Європи.

Важливо! В рамках угоди ЄС зобов'язується до 2028 року інвестувати в американську економіку 600 мільярдів доларів, а також закупити енергоносії з США на суму 750 мільярдів доларів. Чинні мита на сталь з Європи зберігаються на високому рівні.

Американські офіційні особи, в тому числі глава Американського інституту сталі та заліза Кевін Демпсі та торговий представник Джемісон Грір, назвали угоду між ЄС та США історичною.

За їх словами, вона дозволяє США одночасно утримувати тарифний захист і розширювати експортні можливості, при цьому ставлячи інтереси американських працівників на перше місце.