Трамп не може вплинути на ціну нафти: Фурса назвав інші методи, які послаблять Росію

Дональд Трамп не може вплинути на ціну нафти. Такі висловлювання американського президента можуть залишитися у площині обговорень. Утім, він має дещо інші інструменти впливу на послаблення економіки Росії.

Таку думку висловив в ефірі 24 Каналу інвестиційний банкір Сергій Фурса. Він додав, що Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) не зацікавлена у зниженні ціни на нафту. До того ж американський видобуток нафти зараз перебуває на історичному максимумі, тому суттєво прискоритися США не можуть.

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"Собівартість американської нафти вища. Тобто якщо ціна на нафту падатиме, першими з ринку почнуть виходити саме американські компанії. Росіяни залишаться, а американці – ні", – зазначив Сергій Фурса.

Санкції і контроль

Він додав, що єдиний шлях для Трампа – це фізичне недопущення росіян на ринок, щоб відбулося заміщення певних обсягів російської нафти на нафту від ОПЕК та американських виробників.

Якщо вони й надалі посилюватимуть санкційний вплив на тіньовий флот, це матиме ефект. Це відбувається вже зараз: останні санкції Джо Байдена були досить потужними, коли він ударив саме по тіньовому флоту,

– зазначив Фурса.

Фурса підкреслив, що росіяни масово скуповували металобрухт, який загрожує екології. Аварія в Чорному морі біля Анапи змусила інші країни ретельніше контролювати російські танкери. Тому Данія, наприклад, оголосила, що буде ретельніше їх перевіряти.

"Це призводить до певного зменшення й поставок російської нафти в Індію та Китай. Частково ці обсяги заміщуються арабською нафтою. Поки що це не радикальна зміна, але є тенденція до зниження постачань російської нафти", – пояснив Фурса.

Сергій Фурса додав, що санкції Байдена формально ще не вступили в повну силу. Вони почнуть діяти у лютому. Танкери, які на момент їхнього запровадження вже були в морі, відвантажують нафту без проблем, але спостерігається уповільнення постачань.

Чи є у Росії гроші на війну в 2025 році

Ресурси Росії поступово зменшуються. Це демонструють уповільнення просування на фронті, зменшення запасів зброї, скорочення людських ресурсів, а також економічні показники.

Росіяни довго розповідали казку про "потьомкінське село" російської економіки. Минулого року їм усі вірили: західна преса активно підтримувала думку, що Росія може воювати нескінченно і що в неї нескінченні ресурси. Але зараз у це перестали вірити. Тепер процес зворотний – західні ЗМІ вже схильні вважати, що російська економіка ось-ось розвалиться. Істина десь посередині,

– зазначив Фурса.

Він додав, що модель військової економіки, коли Росія витрачає всі накопичені за десятиліття гроші, друкує нові і "спалює" їх на війну, перестає працювати. Один із побічних ефектів такої політики – інфляція.

"Вона сильно розігналася, і Центробанк РФ змушений піднімати облікову ставку, що "душить" невійськовий сектор економіки. Ми вже бачимо це за деякими уривками інформації – адже влада засекретила майже всі економічні дані. Але навіть часткова статистика показує, що за підсумками 2024 року більшість секторів російської економіки демонструють суттєве падіння", – додав Фурса.

Він підсумував, що ринок будівництва вже відчуває деструктивні наслідки високої облікової ставки. Російська економіка переходить у режим стагфляції.

На початку року ці процеси ще більше прискорилися, хоча очікувалося, що вони сповільняться. У російській економіці зараз відбуваються дуже деструктивні процеси. Це не означає, що вона миттєво розвалиться, але ресурси поступово скорочуються,

– пояснив Фурса.

Він додав, що санкції можуть пришвидшити послаблення російської економіки.