Нова криза на ринку криптовалют сколихнула світ та потужно вдарила по відомій монеті

Ринок криптовалют сьогодні перебуває у центрі уваги. Все через відмову найбільшої у світі криптобіржі Binance врятувати свого конкурента – FTX. Що сталося і як реагує ринок – читайте далі.

Бізнесмен та інвестор Сем Бенкман-Фрід вирішив продати свою компанію через серйозну кризу ліквідності. Також відомо, що його особистий капітал скоротився на 94% за день.

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Рішення Binance

Після проведення комплексної перевірки компанія Binance змінила свої плани та відмовилася від придбання свого конкурента. Важливу роль також зіграли дані про нецільове використання інвестицій та ймовірність, що криптобіржа може стати фігурантом розслідування у США.

Згідно з Bloomberg, американські регулятори вже вивчають, чи у FTX не зловживали коштами клієнтів, а також звернули увагу на зв'язки компанії з іншими частинами криптоімперії Фріда.

Проблеми FTX

Цей крок залишає майбутнє компанії FTX у невизначеності. Анонімні джерела також додають, що Сем Бенкман-Фрід вже почав шукати нових покупців.

Однією з причин виникнення проблем криптобіржі FTX називають рішення власника врятувати інші криптоплатформи від обвалу через дії Федерального резерву. За даними осіб, які знайомі з ситуацією, деякі з угод призвели до фінансових втрат, які стали серйозним викликом для криптобіржі FTX.

Також важливу роль зіграв звіт, згідно з яким, суттєва частина балансу компанії Alameda Research зосереджена в токенах FTX. Тут варто враховувати два моменти:

Згаданий токен – власний токен криптобіржі FTX;

– власний токен криптобіржі FTX; Очільником компанії Alameda Research також є Сем Бенкман-Фрід.

Після дискусії між очільниками FTX та Binance, Фрід повідомив, що його компанія відмовиться від FTT, що призвело до вибуху на його ж криптобіржі та кризи ліквідності. За два дні токен серйозно обвалився. У середу зафіксували спад на рівні 63%, за день до цього – 75%, інформує CNBC.

Реакція ринку та перша жертва

На фоні цих новин найвідоміша у світі криптовалюта – біткойн – впала в ціні до мінімуму майже за 2 роки. Вартість цифрової монети впала на 12%. Криптовалюта Ethereum також зафіксувала суттєвий спад. Йдеться про 14%.

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Проте схоже, що найбільшу ціну за крах FTX заплатить цифрова монета Solana, яку у минулому називали чи не найбільшим конкурентом для Ethereum. Через епопею між Binance та FTX монета стрімко падає в ціні.

Лише у середу Solana подешевшала під час торгів на ринку на 46%. Крім того, лише за цей тиждень вона втратила більш ніж половину своєї вартості, пише Bloomberg. За втратами цю монету випередив лише токен FTT від криптобіржі FTX. Цікаво, що саме криптобіржа Фріда була одним із перших прихильників проєкту Solana.

На момент створення цього матеріалу, вартість цифрових монет коливається на таких рівнях, згідно з CoinDesk: