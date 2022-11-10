Землетрясение на рынке криптовалют: какая монета стала первой жертвой

Рынок криптовалют сегодня находится в центре внимания. Все из-за отказа крупнейшей в мире криптобиржи Binance спасти своего конкурента – FTX. Что произошло и как реагирует рынок – читайте дальше.

Бизнесмен и инвестор Сэм Бенкман-Фрид решил продать свою компанию из-за серьезного кризиса ликвидности. Также известно, что его личный капитал сократился на 94% за день.

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Решения Binance

После проведения комплексной проверки Binance изменила свои планы и отказалась от приобретения своего конкурента. Важную роль также сыграли данные о нецелевом использовании инвестиций и вероятность того, что криптобиржа может стать фигурантом расследования в США.

Согласно Bloomberg, американские регуляторы уже изучают, не злоупотребляли ли в FTX средствами клиентов, а также обратили внимание на связи компании с другими частями криптоимперии Фрида.

Проблемы FTX

Этот шаг оставляет будущее компании FTX в неопределенности. Анонимные источники также добавляют, что Сэм Бенкман-Фрид уже начал искать новых покупателей.

Одной из причин возникновения проблем криптобиржи FTX называют решение владельца спасти другие криптоплатформы от обвала из-за действий Федерального резерва. По данным лиц, знакомых с ситуацией, некоторые из сделок привели к финансовым потерям, которые стали серьезным вызовом для криптобиржи FTX.

Также немаловажную роль сыграл отчет, согласно которому существенная часть баланса компании Alameda Research сосредоточена в токенах FTX. Здесь следует учитывать два момента:

Упомянутый токен – собственный токен криптобиржи FTX;

– собственный токен криптобиржи FTX; Руководителем компании Alameda Research также является Сэм Бенкман-Фрид.

После дискуссии между руководителями FTX и Binance, Фрид сообщил, что его компания откажется от FTT, что привело к взрыву на его же криптобирже и кризисы ликвидности. Через два дня токен серьезно обвалился. В среду зафиксировали спад на уровне 63%, за день до этого – 75% CNBC.

Реакция рынка и первая жертва

На фоне этих новостей самая известная в мире криптовалюта – биткоин – упала в цене до минимума почти за 2 года. Стоимость цифровой монеты упала на 12%. Криптовалюта Ethereum также зафиксировала существенный спад. Речь идет о 14%.

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Однако похоже, что самую большую цену за крах FTX заплатит цифровая монета Solana, которую в прошлом называли едва ли не самым конкурентом для Ethereum. Из-за эпопеи между Binance и FTX монета стремительно падает в цене.

Только в среду Solana подешевела в ходе торгов на рынке на 46%. Кроме того, только за эту неделю она потеряла более половины своей стоимости, пишет Bloomberg. По потерям эту монету опередил только токен FTT от криптобиржи FTX. Интересно, что именно криптобиржа Фрида была одним из первых поклонников проекта Solana.

На момент создания этого материала стоимость цифровых монет колеблется на таких уровнях, согласно CoinDesk: