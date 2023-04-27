Ще один банк у США на межі краху: з початку року акції впали на понад 90%

Ще один американський банк зафіксував серйозні проблеми. Його акції стрімко обвалилися на фондовому ринку. Що про це відомо – читайте нижче.

Йдеться про банк First Republic. Цінні папери фінансової установи обвалилися майже на 50% під час торгової сесії.

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Ще один банк у США на межі краху

Одна з ключових причин, яка спровокувала різке знецінення активів на ринку, – масове зняття депозитів. Ринок відреагував вже наступного дня після появи цієї новини. Наразі вказують, що клієнти вивели з банку 100 мільярдів доларів. Наразі американські регулятори намагаються стабілізувати ситуацію.

Додамо, що це не вперше First Republic Bank потрапив до центру уваги через проблемні моменти. Оскільки на початку весни фінансова установа отримала допомогу у розмірі 30 мільярдів доларів від 11 інших банків.

Контекст проблем First Republic Bank

Це досить тривожний сигнал на тлі краху трьох банків у березні 2023 року. Значну увагу тоді спільнота приділила значну увагу Silicon Valley, який входив до 20 найбільших банків у США. Також припинили існування ще такі фінансові установи:

Signature Bank;

Silvergate.

План для порятунку

Загалом з січня акції First Republic обвалилися на ринку на понад 93%. Люди обізнані з цим питанням заявили, що наразі розглядають кілька варіантів порятунку американського банку:

Надання фінансової допомоги від інших великих банків;

Федеральна корпорація страхування вкладів депозитів почне контролювати банк, а також заявить про надання гарантії для депозитів від держави.

З First Republic також сконтактували представники Білого дому, Міністерства фінансів США та Федерального резерву. На момент створення цього матеріалу, вартість акцій коливається на рівні 5,69 долара за штуку, за даними Yahoo!Finance. Ринкова капіталізація банку становить 1,06 мільярда доларів.