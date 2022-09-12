Протистояння економік США та Європи: на яку країну роблять ставку експерти Goldman Sachs

У 2022 році у світі спостерігають за низкою важливих змін, в тому числі на економічній арені. Яким прогнозом поділилися стратеги з одного із найпотужніших інвестиційних банків США та світу – читайте далі.

Стратеги з Goldman Sachs вважають, що американські компанії, які фокусують більшість свого бізнесу на внутрішньому ринку можуть очікувати на кращі результати, ніж фірми з орієнтацією на ринок Європи. Прогнозують, що рецесія у європейських країнах майже гарантована.

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Протистояння США та Європи на економічній арені

Експерти з американського банку підкреслили, що шлях зростання США справді може бути "невизначеним", тоді як економічна ситуація в Європі просто жахлива. Тож попри занепокоєння інвесторів щодо ринку акцій у США, у Goldman Sachs вірять у те, що ця опція має більший як абсолютний, так і з врахуванням ризиків потенціал прибутку. На відміну від європейських ринків, які страждають від рецесії.

Експерти надають перевагу США саме у той рік, коли бізнес у Європі стикається із низкою особливо важких викликів. Серед них:

газова криза,

стрімке зростання інфляції,

зростання інфляції, посилення політики центрального банку.

Додамо, що у США теж фіксують рекордну інфляцію за десятиліття, а Федеральна резервна система проводить істотно агресивнішу монетарну політику. Однак у Штатах уже з'явилися перші ознаки сповільнення інфляції. У липні 2022 року цей показник знизився з 9,1 до 8,5% у річному розрахунку. Вже цього тижня планують опублікувати свіжі дані щодо інфляції.

У доларовому еквіваленті індекс Stoxx Europe 600 цього року відстав від американського індексу S&P 500. Крім того, кошик фірм з США Goldman зі 100% продажами на внутрішньому ринку перевершив кошик компаній із великими продажами в Європі.